«Берегись автомобиля». Пойман директор фирмы, которая наживалась на покупателях элитных иномарок

Пострадавшие сообщают, что поначалу фирма запрашивала лишь часть стоимости автомобиля Фото: Shutterstock

В Москве раскрыта грандиозная автомобильная «пирамида». Ее жертвами стали десятки предпринимателей и прочих граждан, которые на волне антироссийских санкций и ухода с рынка западных автопроизводителей заказывали себе новые машины через специальную фирму. Компания «МосАвтоДилер» работала на рынке несколько лет, но после начала СВО начала активно предлагать свои услуги по доставке из-за границы дорогих иномарок, растаможке, оформлению документов и прочим сопутствующим.

- Заявления написали уже больше двадцати человек, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Пострадавшие сообщают, что поначалу фирма запрашивала лишь часть стоимости автомобиля - в качестве задатка. Однако в последние месяцы желающий купить импортную машину должен был перечислить на счет компании всю сумму до копеечки. После этого представители фирмы переставали выходить на контакт.

- Есть люди, которые платили по 3-5 млн рублей и даже больше. На данный момент в сумме ущерб более 50 млн рублей, но число заявителей, скорее всего, будет увеличиваться, - сообщил источник.

Известно, что директор компании сегодня задержан. Обвинение ему еще не предъявили.