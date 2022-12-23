«Ключевая дорога»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал старт движению по расширенной до 6 полос улице Туполева в Жуковском

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В конце года - как и обещали - в подмосковном Жуковском запущена после реконструкции улица Туполева. Дорога для города важная - она соединяет его с соседним Раменским и по ней же транспорт движется дальше, в Москву. Но с этим маршрутом последние годы была проблема - дорогая узкая, всего в две полосы. Так что сотни машин здесь ежедневно застревали... И вот расширенная на разных участках до 4-6 дорога завершена. Движение по улице Туполева открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Дорога ключевая, она связывает два больших города - Жуковский и Раменское, - рассказал Андрей Воробьёв. - Расстояние между ними, казалось бы, небольшое, но путь всегда был непредсказуем. Едешь ли ты на работу, по личным делам, к друзьям или обратно - все это превращалось в очень сложное путешествие. Сегодня благодаря расширению дороги до 4-6 полос это расстояние можно преодолеть беспрепятственно.

Губернатор поблагодарил строителей, которые занимались реконструкцией, и жителей Жуковского.

- Они знают, какой улица Туполева была, и сегодня видят уже современное шоссе. Через год будет завершена и реконструкция М-5 «Урал». (Улица Туполева - продолжение подъездного пути к Жуковскому как раз с этой федеральной трассы, - Авт.). Это президентский проект, мы получим современную дорогу в обход Октябрьского, где сегодня путь - это камень преткновения для экономики, жизни людей.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Вместе с улицей Туполева сдан и тоннель под площадью Громова (712 м), который стал частью двухуровневой развязки.

Теперь весь транзитный транспорт, который забивал улицы Жуковского, пойдет по обновлённой дороге, а пропускная самой Туполевки увеличится в 3 раза. До Новорязанского шоссе теперь можно добраться за 10-20 минут, а из Жуковского в Раменский и наоборот - за 10 минут. По расчетам специалистов, дорогой ежедневно смогут пользоваться до 50 тысяч авто.

- В Подмосковье продолжается модернизация дорог и строительство инфраструктурных объектов, - отметил Андрей Воробьёв. - Это очень важно для качества жизни и для всех процессов, связанных с экономикой, с рабочими местами.

Напомним, на этой неделе губернатор Московской области вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным также запустили движение на первом участке Северного обхода Лобни. В целом Туполевка - это уже тринадцатый по счету объект, запущенный в Подмосковье в течение 2022 года. В ближайшие дни движение пустят и на четырнадцатом - к образовательному центру «Сенеж» в Солнечногорске.

На данный момент в Московской области строят еще 44 дорожных объекта, 14 из них - федеральные.