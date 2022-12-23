«Вашим отцам - низкий поклон»: Андрей Воробьёв поздравил с Новым годом детей участников СВО, приехавших на Губернаторскую елку

Фото: Антон Чернов

В подмосковном Красногорске 23 и 24 декабря идут традиционные ежегодные Губернаторские елки. В этом году их посетят около 12 тысяч мальчишек и девчонок. Половина из них являются детьми подмосковных мобилизованных и добровольцев, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Перед началом елки губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился в неофициальной обстановке с детьми и женами бойцов из военных частей, расположенных в Кубинке и Наро-Фоминске. Главы семейств сейчас на передовой.

- Мы сегодня сделали вам небольшой сюрприз. Это будет спектакль, - рассказал губернатор ребятам. - Спектакль для детей, чьи папы - герои. И наша задача - уделить вам внимание, чтобы все понравилось, подарки были по душе, чтобы вы заботились о маме. И мы обязательно дождемся ваших пап с Победой. Хочу всех ребят поздравить с наступающим Новым годом, пусть все самые смелые мечты сбываются. Мы стараемся делать так, чтобы все у вас было хорошо. А вашим отцам - низкий поклон.

Женщины поблагодарили Андрея Воробьёва за внимание к семьям российских военнослужащих. Маленькие зрители, приехавшие с мамами из разных городских округов Подмосковья, пребывали от представления в полном восторге. Сюжет доброй сказки был построен вокруг героев, знакомым всей ребятне, которая смотрит детский канал «Мульт» - тут и Ми-ми-мишки, и дальневосточные котята Лео с Тигом, и Кошечки-Собачки, и многие другие популярные персонажи. Ну и куда, конечно, без Деда Мороза!

Кроме того всем детям передали красочные подарки со сладостями.

«Второе новогоднее представление пройдет для подопечных семейных центров Московской области, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов», - сообщили в пресс-службе Губернатора Московской области.