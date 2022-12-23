Привычка вашего любимца облизывать лапы может стать смертельной: как защитить животное

Если собака систематически вылизывает лапки во время или после прогулки в городе - время срочно принять меры. Фото: Shutterstock

Чем опасны реагенты

И реагенты, и песчано-соляная смесь одинаково опасны. Вопрос только в дозе химии, которую «поглотил» питомец.

И тут привычка облизывать лапы может стать фатальной. Одно дело, если собака слизнула реагент с одной лапы, и совсем другое, если она систематически вылизывает лапки во время или после прогулки.

- В первом случае может быть достаточно дать питомцу абсорбент, но если химии в организме много, то там происходят серьезные изменения. Может потребоваться интенсивная терапия и даже капельницы. Реагенты вызывают серьезнейшие отравления, гастриты, желудочно-кишечные кровотечения, - объясняет ветеринарный врач-терапевт Андрей Пашкевич.

Причем опасна «зимняя присыпка» не только внутри, но и снаружи. Речь, конечно, о лапках: песок или кусочки реагентов могут застрять межу пальчиками, порезать их, а химия разъедает подушечки и кожу на лапах, вызывая контактный дерматит, вылечить который не так-то просто.

Главное - профилактика

После каждого выхода на улицу собаке нужно мыть лапы, при этом внимательно их осматривать: нет ли царапин и покраснений.

- Мыть лапы нужно водой. Да, есть специальные мыло и шампуни для животных. Их применять можно, но осторожно: у питомца может быть индивидуальная реакция даже на гипоаллергенное средство, - рассказывает Андрей Пашкевич.

Как защитить лапы

Воск

В основе – воск, парафин, ланолин и др. Перед выходом из дома его наносят толстым слоем на подушечки лап.

Плюсы: считается безвредным и гипоаллергенным, смягчает лапы, защищает их от грязи и мороза

Минусы: оставляет следы на полу в квартире до прогулки и постепенно стирается во время прогулки – нужно время, чтобы найти оптимальную «дозу», которой хватит на все время гуляний. Обязательно смывать по возвращении в квартиру.

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Крем

Также, как и воск, наносится за некоторое время до прогулки в соответствии с инструкцией.

Плюсы: обладают не только защитной функцией, но и успокаивающим эффектом, помогают решить проблему сухости лап и трещинок на них.

Минусы: часто в составе есть эфирные масла и травы, поэтому возможна аллергическая реакция. Кроме того, собаке может не понравится запах. Обязательно смывать по возвращении в квартиру.

Цена: от 250 руб.

Обувь

Носочки, ботиночки, сапожки – видов обуви для собак сейчас великое множество. Подобрать подходящий вариант помогут в зоомагазине.

Плюсы: не надо мыть лапы, качественная обувь прослужит не один сезон.

Минусы: стандартная обувка не всякой собаке подойдет, есть вероятность, что придется шить на заказ. А питомец в итоге может вообще отказаться носить инородные предметы на лапах.

Цена: от 400 руб.

Что выбрать

- Каждая собака индивидуальна. Кому-то отлично подойдет воск. Другой комфортнее будет в ботиночках. Но и тут свои нюансы: у питомца может появиться реакция на ворс или мех внутри сапожек, так что их тоже нужно подбирать. Кроме того, обратите внимание: к обувке приучают с детства и постепенно - дома надевают обувь на лапки на минуту, потом на две и так постепенно увеличивают срок носки до того времени, сколько вы обычно проводите с собакой на прогулке, - говорит Андрей Пашкевич. – Что касается кремов, я их обычно назначаю уже после прогулки, если в этом есть необходимость. В любом случае внимательно читайте состав и ищите натуральные средства.

Если собака поранилась…

Главное правило: никакой самодеятельности! Забудьте про перекись водорода и народные средства.

- Если есть покраснение, порез или собаке больно, когда вы дотрагиваетесь до лапы в каком-то месте, после мытья лап берем обычный 0,05% раствор хлоргексидина, обрабатываем ранку. Можно еще наложить бинтовую повязку, чтобы было меньше контакта с загрязненной поверхностью. После этого показываем питомца врачу и следуем всем рекомендациям специалиста, - советует Андрей Пашкевич.