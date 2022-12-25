Пришлось приподнимать дом. Спасатели вернули хозяйке пострадавшую во время охоты собаку Санечку

Санечке 2 года Фото: личный архив героев

- Откликнулись, приехали, все инструменты с собой, а люди какие – теплые, добрые, отзывчивые! Я думала, такое только в кино бывает! 40 минут, и собака на свободе! Если б вы знали, как мы благодарны! – Светлана Евгеньевна живет с сестрой и мамой в частном секторе на севере Москвы. А с ними еще 6 кошек, овчарка и дворняжка Санечка. Все спасены в разное время из лап беды. Недавно, к примеру, сестры подобрали котенка, которого кто-то «упаковал» в банку и выбросил на помойку.

Собака обожает гонять нутрий по участку Фото: личный архив героев

Но героиня этой истории – Санечка, ее пару лет назад, когда она еще была щенком, выкупили у бывших хозяев в ужасном состоянии, вылечили, выходили, и теперь она бегает по участку и гоняет соседских нутрий, которые облюбовали пруд на «ее» земле. В погоне за незваной гостей Санечка нырнула под дом. Нутрия «вынырнула» и убежала домой, а собака застряла.

Пытались вытащить ее своими силами, но Санечка лишь смотрела грустными глазами и вылезти не могла. Пришлось звонить спасателям.

Команда спасателей сработала быстро Фото: личный архив героев

- На самом деле, это был дом на колесах, такой старый и заваленный всякой всячиной (его использовали как сарай), что уже врос колесами в землю, - вспоминает диспетчер ОПСО «СпасРезерв» Александра Резникова.

Что делать? Спасатели осмотрели застрявшую собаку со всех сторон и, наконец, приняли решение: надо поднимать дом!

Собака забралась под дом и застряла. Фото: ОПСО «СпасРезерв»

- Сначала пришлось немного покопать, чтобы добраться до несущей конструкции. Потом гидравлическим инструментом приподняли с одной стороны дом сантиметров на 20, подставили опоры. Лезть за собакой не пришлось, когда давление ослабло, она вылезла сама, - рассказал корреспонденту kp.ru старший дежурный смены ОПСО «СпасРезерв» Дмитрий Коваль.

Команда спасателей освободила собаку за 40 минут. Фото: ОПСО «СпасРезерв»

Санечка воссоединилась с семьей – живая и здоровая. Снова гоняет нутрий, заливисто лает и радует хозяек своим беззаботным весельем. А Светлана Евгеньевна не устает желать всего самого хорошего команде спасателей, которые ее освободили:

- Низкий им поклон, пусть им воздастся за все то добро, что они делают!