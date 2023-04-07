Реконструкция Московского ипподрома: Обновленный конный двор, круглосуточный променад и часы императора

Стены осыпаются и на центральных трибунах, и внутри здания ипподрома. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Масштабная перестройка Московского ипподрома на Беговой улице на севере столицы начнётся уже в мае этого года. Здания, призовые дорожки и коммуникации не ремонтировались с 50-х годов прошлого века. Вроде ипподром и держится бодрячком, но стоит приглядеться и сразу становится грустно. На трибунах осыпается штукатурка. Во многих местах от стен отваливаются целые куски, краска облезла. В конюшнях решетки денников ржавеют. На дорожках дренажная система никуда не годится.

- Министерством сельского хозяйства РФ и правительством Москвы принято решение о совместном проекте реконструкции Центрального московского ипподрома, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Все работы планируем завершить за 2,5 - 3 года. Предварительный бюджет работ составит чуть более 10 миллиардов рублей. Стоимость будет уточняться после окончательной разработки документации.

Перед кассами тотализатора сохранят фигуру «Конь в пальто». У зрителей скачек и бегов есть примета - если потереть круп этого коня и сделать ставку, то игроку улыбнётся удача. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в администрации «Росипподромы», на время ремонта скаковые и спортивные лошади поселятся в конюшнях подмосковного Раменского и соседних областей - в Орле, Ульяновске, Саратове. Всего их готовы принять 17 ипподромов по всей стране. Там продолжатся испытания животных и соревнования.

Рассказываем, что появится на обновлённом ипподроме.

Мебель и другие раритеты из ложи императора Николая II переедут в обновленный музей ипподрома вместе со всеми экспонатами и даже старинными люстрами. Фото: Светлана ВОЛКОВА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИД СОХРАНЯТ

Комплекс Центрального московского ипподрома (ЦМИ) площадью около 40 гектаров признан охранной зоной объекта культурного наследия регионального значения. Исторические сооружения сохранят в привычных границах. Главное здание с музеем, росписями и стеклянными витражами, а также другие старинные постройки отреставрируют. Реликвии ипподрома, в том числе напольные часы, стол, шкафы, принадлежавшие последнему императору Николаю II, роскошные люстры девятнадцатого века посетители вновь смогут увидеть на экспозиции. Кстати, во время реконструкции ее расширят с 70 до 300 квадратных метров. Оставят и колокол, дающий сигнал к старту скачек, - он всё тот же с 1834 года. Все это будут контролировать специалисты Мосгорнаследия.

При этом строить офисы и жилье на ипподроме никто не собирается. Ранее такой вариант обсуждался, но против него выступили защитники старой Москвы и местные жители.

Исторические мозаики и росписи сохранят и отреставрируют. Фото: Светлана ВОЛКОВА

ПАНОРАМНЫЙ РЕСТОРАН С ВИДАМИ НА СКАЧКИ

Новшества коснутся как специалистов коневодства, так и обычных посетителей. Практически полностью переделают поля для конных прогулок и призовые дорожки. Конный двор площадью около 20 гектаров построят заново вместе с коммуникациями. Во всех конюшнях комплекса смогут разместиться 1200 рысистых и скаковых лошадей, как и сейчас. Ветеринарная служба на ипподроме будет работать круглосуточно.

Парковку для зрителей и участников разместят прямо в кольце бегового стадиона, немного углубив ее так, чтобы ничего не мешало обзору. Рядом в центре впервые откроются места для зрителей в специальных шатрах. Сюда можно будет попасть по отдельному пешеходному тоннелю, который проложат во время реконструкции. В районе основной трибуны появится панорамный ресторан с красивыми видами на бега и скачки. На втором этаже обновят розовый зал тотализатора.

- Между трибунами и призовыми дорожками будет обустроен бесплатный променад, открытый для всех желающих круглосуточно, - уточнил генеральный директор «Росипподромы» Дмитрий Зайцев. - Чтобы жители и туристы могли при желании гулять и наблюдать за тренировками лошадей.

Как и раньше, на реконструированном ипподроме по-прежнему будут проводить экскурсии, катания на лошадях, занятия в студии иппотерапии, обучение верховой езде, в том числе и новичков. Для этого построят конноспортивный клуб.

Таким станет Московский ипподром уже через три года. Фото: Светлана ВОЛКОВА

НА МАКЕТЕ

1. Главное здание.

2. Детская площадка.

3. Променад.

4. Пешеходный тоннель.

5. Трибуны на 1000 мест.

6. Универсальная площадка для мероприятий.

7. Тоннель на две полосы для лошадей.

8. Конкурное и разминочное поля.

9. Конноспортивный клуб с манежем.

10. Гостиница для жокеев и наездников с гостевой конюшней на 100 лошадей.

11. Конюшни всего на 1200 лошадей.

12. Тоннель на две полосы для автомобилей.

13. Парковка на 320 мест.

14. Призовые дорожки.

15. VIP трибуны.

16. Паддок* с трибунами (* небольшая площадь для свободной прогулки лошадей).

СПРАВКА «КП»

Центральный Московский ипподром считается старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. Первый забег прошёл на нем летом 1834 года. На бега сюда приезжали император Александр II, цесаревна Мария Федоровна, король Швеции Оскар II, в годы СССР - главы государства Никита Хрущев и Леонид Брежнев, маршал Семён Будённый.

После 1917 года, в дни Гражданской войны, на ипподроме устраивали военно-учебные занятия. На трибунах собирались митинги трудящихся. На одном из них выступил с речью Владимир Ленин. А в начале 1921 года на призовых дорожках вновь начались скачки и бега.

Во время Великой Отечественной войны на ипподроме поставили зенитки, охранявшие небо Москвы от вражеских налетов. На дорожках проходили подготовку пехотные части. В июле 1944 года здесь временно разместили тысячи немецких военнопленных, которых затем провели под конвоем по центру Москвы в так называемом «Параде побеждённых».

В 1949 году большой пожар едва не уничтожил Московский ипподром. В 1951 - 1955 годах главное здание и другие пострадавшие от огня сооружения восстановили архитекторы под руководством Ивана Жолтовского, создателя жилого дома на Моховой, комплекса ГЭС-1 на Раушской набережной, здания художественно-промышленной академии имени Строганова.

С 2012 года на ипподроме возобновили легальный тотализатор. При этом ЦМИ остается крупнейшим испытательным полигоном в стране для селекционно-племенной работы в коневодстве.