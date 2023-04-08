Люберецкий старик-душегуб убивал женщин, чтобы просадить их деньги на игровых автоматах

Наталья была владелицей сети торговых киосков. Две квартиры, две машины, вот еще запустила стройку загородного дома. Словом, обеспеченная женщина Фото: Личный архив

Успешная предпринимательница из подмосковных Люберец Наталья Желтова пропала в мае 2005 года. Соседи, сидевшие на лавочке у подъезда, видели, как она выпорхнула с сумочкой (просили задержаться, обсудить кое-что, та улыбнулась: «сейчас вернусь и поговорим!»), села в свою «Дэу» и уехала. С тех пор ее больше никто не видел.

Наталья была владелицей сети торговых киосков. Две квартиры, две машины, вот еще запустила стройку загородного дома. Словом, обеспеченная женщина. И, что характерно, одинокая.

Родные понимали, что произошло нечто страшное. Но о судьбе Натальи в деталях узнали лишь в начале 2022 года.

Тогда внезапно был задержан живущий на соседней улице старичок, которого обвинили в убийстве Желтовой и еще одной местной бизнесвумен. 68-летний пенсионер, который и в ходунках-то с трудом передвигается. И он - убийца?!

И ТУТ ПРИШЕЛ ОДНОКЛАССНИК

Вторая женщина, которая пропала через год после Желтовой, в 2006 году, - Татьяна Нефедова. В Люберцах у нее были три магазина одежды. Бесследно исчезла, когда в очередной раз отправилась закупать товар в Беларусь.

В итоге обе женщины больше 15 лет числились пропавшими без вести.

На первый взгляд, Желтова и Нефедова никак между собой не были связаны. Жили в разных районах Люберец, знакомства не водили. Возможно, именно поэтому в середине 2000-х два исчезновения и казались сыщикам двумя разными историями. Но уже в наши дни следователи Следственного комитета (ведомство, напомним, было создано в 2012 году) по поручению главы СК Александра Бастрыкина стали заново поднимать старые нераскрытые дела.

- Мы начали заново изучать уголовное дело по исчезновению Натальи Желтовой, - рассказывает KP.RU старший следователь Следственного отдела города Люберцы ГСУ СК России по Московской области Ирина Буйнова. - Заново допросили всех свидетелей.

Параллельно следователь просматривала и другие похожие дела. И вдруг обратила внимание на странную деталь. Свидетелем по делу Желтовой и Нефедовой проходил один и тот же человек. Совпадение?

- Дядя Витя был маминым одноклассником, - вспоминает дочь Натальи Желтовой Анна.

Дядя Витя - некий Виктор Паркалов. Официально нигде не работал, по словам знакомых, иногда «бомбил» на тачке. Таксовал, то есть.

По словам Анны, мама с бывшим одноклассником много лет толком и не общалась. Но за несколько месяцев до исчезновения Желтовой он внезапно появился в ее окружении.

- Мне было двадцать лет, я выходила замуж и мама очень хотела подарить нам на свадьбу квартиру. Она рассказывала, что Паркалов предложил ей свою помощь - мол, есть тут недалеко один недорогой вариант...

Свадьбу сыграли. Вскоре появляются хорошие новости - Анна беременна. И тут Наталья исчезает. А дядя Витя с чего-то начинает проявлять к дочери бывшей одноклассницы максимальное внимание.

Виктор Паркалов. Фото ГСУ СК по Московской области

- Он звонил каждый день, иногда приезжал - спрашивал, что известно о маме, что говорит полиция. Так переживал! Примерно через две недели после исчезновения мамы дядя Витя набрал меня: «Анечка! Кажется, Наташа вернулась. Я приезжал мимо ее дома, а в окнах свет горит!» Я ошалела. Время было уже позднее, темно. Муж обычно работал допоздна, но тут как раз вернулся раньше. Мы помчались на мамину квартиру.

«ЭТИМ ВЕЧЕРОМ Я МОГЛА БЫТЬ УБИТА»

Надежда оказалось ложной - свет потушен, в квартире никого нет.

- И вот я сижу в комнате, перебираю в голове разные «звоночки», и вдруг начинаю понимать, что этим вечером я могла быть убита и осталась жива, только потому что муж случайно пришел домой пораньше.

Анна объясняет: после звонка Паркалова она на эмоциях даже не подумала о том, что без нее мама и не могла вернуться в свою квартиру - после исчезновения женщины, родственники на всякий случай замки в дверях поменяли.

- Дядя Витя знал, что вечерам я сижу одна. Самый быстрый путь к дому мамы от нас - через лесок. Дорожка есть, но в то время она не освещалась и в леске время от времени то грабили кого-то, то убивали. Побеги я тогда к маме одна... Словом, я поняла, что Паркалов меня просто выманивал. В том леске я бы и осталась. Но приехал муж и отвез меня к дому матери на машине.

Есть еще одна странная деталь. Родные заказали детализацию звонков Натальи. И выяснилось, что в тот вечер, когда пропала Желтова, Паркалов звонил ей около десятка раз. Женщина ответила только на последний звонок. По времени - как раз незадолго до того, как ее, садящуюся за руль машины, видели соседи. Разве это не кажется странным? Следователям в 2005 не показалось.

Успешная предпринимательница из подмосковных Люберец Наталья Желтова пропала в мае 2005 года Фото: Личный архив

НЕОПОЗНАННЫЕ

Виктора Паркалова задержали в феврале 2022 года.

- Поначалу мужчина вел себя дерзко, агрессивно, - говорит Ирина Буйнова. - На очных ставках со свидетелями делал вид, что их не знает.

Тут надо рассказать вот что. На момент задержания Паркалов был уже инвалидом. В конце 2000-х получил 8 лет за убийство знакомого бизнесмена в подмосковном Егорьевске. (Застрелил за городом, а дорогую иномарку жертвы продал в 20 раз дешевле реальной цены - без документов и лишних вопросов). По слухам, на зоне Виктора Паркалова сильно избили, сломали ногу, потом у него случился инсульт. После этого без посторонней помощи он передвигаться уже не мог. Из колонии вышел в 2015.

- Судя по всему, изначально он был уверен, что вскоре его отпустят - инвалид, пожилой, старые уголовные дела, - продолжает следователь. - Но после первых суток в изоляторе временного содержания стал давать признательные показания, рассказал, как убил женщин и где оставил трупы.

По словам «дяди Вити», с Натальей Желтовой он расправился ради ее машины и денег, которые были при ней. Задушил. А тело выбросил на границе Московской и Рязанской областей.

- Машину продал за три тысячи долларов. Фальшивую доверенность Паркалову сделал знакомый нотариус, - уточняет Ирина Буйнова.

А у Татьяны Нефедовой он почти полгода работал водителем - женщине его отрекомендовал общий знакомый. Мол, человек надежный, с большим водительским стажем. Нефедову Паркалов в августе 2006 года повез за товаром в Беларусь на ее «Ленд Ровере». А на обратном пути свернул в лес и застрелил. Две принадлежащие хозяйке машины (ко второй, стоящей в Люберцах, тоже имел доступ) продал через такие же липовые доверенности. Но главное, как считают родные Нефедовой, украл документы на принадлежащую ей квартиру в центре Москвы и так же реализовал золотые квадрантные метры через незаконные схемы.

СТАРИЧОК - БОЖИЙ ОДУВАНЧИК

Когда начали сопоставлять показания Паркалова со старыми сводками, выяснилось, что тела обеих женщин уже были найдены (ровно в тех же местах, что указал мужчина) и много лет назад захоронены как неопознанные. Личности погибших потом подтвердила экспертиза ДНК.

Самое интересное, что счастья на эти деньги Виктор Паркалов не нажил. По словам знакомых, в 2000-х душегуб плотно зависал в игровых автоматах и, судя по всему, почти все, полученное от продажи имущества убитых, спустил «одноруким бандитам». После возвращения из зоны получал пособие по инвалидности, сидел на шее у жены и падчерицы.

- На очной ставке он так мило ко мне обращался, будто обычный добрый старичок - божий одуванчик. Посмотришь со стороны - никогда не поверишь, что он убийца, - рассказывает Анна. - Говорил, что убивать его заставляли «бандиты». К слову, уже после задержания ко мне начали подходить соседи: а вы что, разве не знали, что он всегда промышлял «отселением»? Находил спивающихся людей с квартирами, покупал им за копейки сельские дома подальше от Москвы, а взамен забирал их жилье в Подмосковье. И конкретно так говорят: помнишь, вот тут у нас мужик жил, и вот тут еще... Я в бешенстве была: если вы всегда это знали, почему молчали?!

Виктору Паркалову предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц». Это вплоть до пожизненного. Но до суда пенсионер не дожил. Скончался в СИЗО от инфаркта. На днях Люберецкий суд поставил в этом деле точку. Формальность такая - постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого.