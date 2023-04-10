Теплые сапоги и пуховики можете уже убирать Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАКОЙ БУДЕТ ПОГОДА В МОСКВЕ НА ПАСХУ В 2023 ГОДУ

Первая половина недели с 10 апреля продолжит баловать москвичей теплом. Днем стабильно +12…+15 градусов Цельсия. В четверг (13 апреля) доминирующий в столичном регионе антициклон сменится другим.

— У него арктическое происхождение. Сейчас он как раз формируется над Баренцевым морем. С четверга нас ждет понижение температур. Не драматично, но придется вспомнить, что вообще-то в апреле бывают и ночные заморозки: до 0…-5 градусов. Днем до +8 градусов, — рассказал KP.RU руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Есть народное поверье: на Пасху даже солнце игре. Светило стоит высоко, лучи ослепительны. Иногда замечают блики и всполохи на небосклоне. То ли обман зрения, то ли некое провидение. Собеседник KP.RU говорит: в этом году утро светлого праздника (16 апреля) будет прохладным — около ноля. К полудню — +10 и солнечно.

Всю неделю осадков не ожидается. И от этого тревожно. Во-первых, пыль и выбросы зависнут в воздухе. Во-вторых, вновь начнет гореть сухостой в поймах, полях и лугах. Несколько прецедентов уже было на прошлой неделе.

Александр Шувалов также отметил, что весна уже полноправно вступила в права:

— Теплые сапоги и пуховики можете уже убирать. Холода этой весной еще вернутся, но это не та погода, которая требует зимней одежды.