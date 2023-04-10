Аферисты в Москве специально открыли фейковый обмен валют, чтобы ограбить бизнесмена

Грабители открыли фейковый обменник, чтобы поживиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

31-летний Алибек (имя изменено) возит в Москву одежду из Турции. В Белокаменную он приехал из Киргизии. По городу у предпринимателя несколько отделов. Но куда большие дивиденды торговец получал от финансовых операций: инвестировал в криптовалюту и покупал-продавал обычную валюту.

На прошлой неделе рубль снова заштормило. Алибек смекнул: надо сделать себе финансовую подушку, да постабильнее. И решил закупиться швейцарскими франками, считающимися одними из самых надежных дензнаков. Проблем в том, что в банках сейчас их днем с огнем не сыскать.

В мессенджерах есть чаты, где выставляют предложения о покупке и продаже валют. Там Алибек выложил заявку: готов на крупную сделку - заплатит почти 60 млн рублей за 620 тыс. швейцарских франков. Это примерно на 5 млн больше официального курса, но «товар» дефицитный, так что можно было и переплатить. На связь с бизнесменом вышел якобы представитель обменника, пригласил на сделку.

В назначенный час Алибек приехал по адресу на Сущевский Вал. На двери висела табличка «Обмен валют», при входе его встретил охранник и проводил в кассу. По ту сторону стекла хлопала ресницами обаятельная сотрудница. На столе перед ней - несколько пачек с франками. Киргизский бизнесмен без толики сомнения выложил свою часть. Кассирша принялась засовывать деньги в счетную машинку, но аппарат быстро сломался. Дама извинилась, заявила, что вызовет на подмогу техника, и ушла. Алибек ждал пять, десять минут - тишина. Вышел из кассы и понял: в помещении он один. Кроме того, дверь обменника заперта на ключ. Оказалось, кассирша сбежала с деньгами Алибека через черный ход, а охранник закрыл лжеобменник.

Вызволять коммерсанта пришлось полицейским. Как выяснилось, валютный пункт по этому адресу давно закрылся. Аферисты где-то раздобыли ключи и разыграли спектакль.

Мошенников ищут.