Собянин: «Напряженная ситуация на пересечении МКАДа с Липецкой улицей, реконструкцию развязки ускоряем»

После обновления участка у водителей появится удобный выезд на федеральную трассу М4 «Дон». Фото: mos.ru

На МКАДе продолжается масштабная перезагрузка транспортных развязок. При этом будут реконструированы или построены заново 22 развязки на пересечении с вылетными магистралями и крупными столичными улицами. Одна из них - развязка на пересечении Липецкой улицы с МКАДом.

«Надо ускорять строительство объекта, потому что напряженная ситуация здесь, - поручил мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 10 апреля, во время осмотра реконструкции развязки. - Один из самых трудных участков МКАД, и транспортная ситуация в Бирюлево Западном, Бирюлево Восточном очень сложная».

Мэр напомнил о важности этого дорожного отрезка, на котором пересекаются МКАД, Липецкая улица и федеральная трасса М4 «Дон».

«По сути дела создается новая современная развязка, которая улучшит движение в Бирюлево Западном, Бирюлево Восточном, Ленинском районе, - отметил Собянин. - Речь идет о сотнях тысяч людей. Одновременно реконструируется МКАД, что позволит улучшить ситуацию на магистрали».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Во время реконструкции развязки МКАДа с Липецкой улицей заменят устаревшее сооружение на современное, с направленными съездами. Параллельно проведут реконструкцию МКАДа между 26 и 31 километрами - участка от Московского скоростного диаметра до Каширского шоссе.

По проекту:

- построят 18,6 километра дорог, в том числе восемь искусственных сооружений общей длиной более километра - семь путепроводов, один тоннель;

- проложат три пешеходных перехода, из них один - через Липецкую улицу в районе д. 54, два - через МКАД в районе подмосковных посёлков Измайлово и Дубровский.

На сегодня развязка готова почти наполовину. Здесь уже запустили два съезда. Один - из Москвы в сторону МКАДа, второй - с МКАДа в сторону центра. Полностью сооружение планируют построить до конца 2023 года.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Благодаря реконструкции Липецкой развязки:

- откроется удобный выезд на федеральную трассу М4 «Дон»;

- ускорятся поездки водителей по МКАД - в среднем на пять минут, по М4 - на две минуты.