Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил привести в порядок до конца апреля 184 подмосковных парка

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Красноречивые цифры. В 2014 году на территории Московской области было 25 парков. А сегодня их уже 184! За восемь лет в Подмосковье провели масштабную работу по благоустройству территорий населенных пунктов - чтобы любой житель мог после работы и в выходные погулять в комфортных условиях. О том, как идет подготовка подмосковных парков после зимы к летнему периоду, губернатор Андрей Воробьёв обсудил с руководителями областных министерств и главами муниципалитетов на еженедельном совещании.

- Я давал поручение осуществлять контроль за состоянием парков, общественных территорий, куда мы ежегодно инвестируем значительные средства, и жители это замечают, - напомнил губернатор. - Важно, чтобы грамотно была организована работа, наблюдалась динамика, и, самое главное, люди были удовлетворены.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Андрей Воробьёв отметил, что в регионе устанавливается теплая погода и в парках, скверах можно видеть заметное оживление.

- Они (парки, - Авт.) становятся все популярнее - за последний год количество посещений выросло на 16 млн. Всего в Подмосковье 184 парка и лесопарка. До конца апреля там необходимо привести в порядок дорожки, лавочки, фонтаны, спортивные и игровые зоны, аттракционы, входные группы - все должно радовать глаз. Кроме того, прошу проверить, чтобы исправно работало освещение и видеонаблюдение.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил губернатору, как проходит подготовка парков к теплому сезону. Для этого разработан четкий алгоритм.

- Выявляем и фиксируем дефекты, устанавливаем срок их устранения. В каждом парке подписан график, по которому ведется уборка, ну и, соответственно, фиксируем результат устранения. Таким образом, у нас было выявлено 3,7 тыс. дефектов - это повреждение дорожек, оборудования детских площадок, скамеек, урн, опор освещения, входных групп, а также состояние газонов и клумб. На 10 апреля устранено 837 дефектов. 50% от общего количества проблем должны быть решены до 14 апреля, 90% - до 21 (к традиционному весеннему субботнику, - Авт.) и 100% - до 28 апреля.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

С 15 апреля по 31 мая на портале za.gorodsreda.ru пройдет Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства в 2023 году. Там жители Подмосковья смогут выбрать одну из предложенных территорий в их округе, которую, по их мнению, нужно привести в порядок. Всего от региона на голосование выставлено 147 территорий в 56 муниципалитетах. Проголосовать можно непосредственно на сайте, а также в парках, где будут работать волонтеры с планшетами.