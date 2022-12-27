Как будут работать Красная площадь, катки и ТЦ Москвы в новогоднюю ночь 31 декабря: не все заведения закроются после курантов

Стало известно расписание работы Красной площади в новогоднюю ночь 31 декабря 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Торговые центры, кинотеатры и места развлечений будут работать до позднего вечера 31 декабря, а после новогодней ночи некоторые магазины, рестораны и учреждения в Москве откроются не по привычному графику. Предлагаем заранее ознакомиться с графиком работы.

Красная площадь

Попасть на Красную площадь во время боя курантов хотят многие, ведь это уникальный момент – наступление Нового года. Однако доступ может быть ограничен и попасть туда смогут не все.

- Этот вопрос решается сейчас на высоком уровне, - рассказали KP.RU в правоохранительных органах.

Но попасть на Красную площадь 31 декабря можно будет – ориентировочно до 18.00-20.00. Прогуляться, зайти в новогодний ГУМ, послушать бой часов на Спасской башне. Кстати, бой курантов в полночь 31 декабря ничем не отличается от 30 декабря, 1 января или любого другого.

Есть гарантированный способ оказаться на Красной площади в полночь - купить билеты на ГУМ-каток.

- Мы будем работать 31 декабря до 20.00, а с 22.00 до 2.00 на ледовой площадке начнется «Новогодняя ночь». Попасть можно только по билетам - стоимость каждого 2023 рубля (покупка возможно только в кассах катка), - рассказали KP.RU в администрации ГУМ-катка.

Запланировать поход на Красную площадь можно и 1 января – кстати, около 12.00 возобновятся катания на ГУМ-катке и продлятся до 22.00, можно будет зайти на новогоднюю ярмарку.

Магазины и рестораны

ГУМ продлевает часы своей работы - включительно по 30 декабря магазин будет открыт до 23.00. В последний день 2022 года, 31 декабря, время работы ГУМа изменится - с 10.00 до 20.00.

- 1 января магазин не будет работать. Во время новогодних каникул, со 2 по 8 января, часы работы с 10.00 до 22.00, - рассказали в ГУМе.

Купить подарки в торговом центре «Щелковский» 31 декабря можно будет до 19.00, а 1 января запланирован выходной день. В обычном режиме магазин откроется со 2 января – с 10.00 до 22.00.

- В сокращенном графике будем работать 31 декабря – до 18.00, 1 января – точно выходной, а 2 и 3 января будет свободный график – некоторые павильоны могут не работать, с 4 января на работу выйдут все продавцы, - рассказали в «Фуд Сити».

Фудмолл «Депо. Москва» не будет закрываться на новогодние праздники и порадует москвичей вкусной едой и елочной атмосферой, а 2 января устроят концертную программу – с 14.00 до 16.00 представление «Новогодний бал с Алисой», а в 20.00 выступление кавер-группы Laflaren.

- В новогоднюю ночь мы отпустим сотрудников домой - 31 декабря будем работать только до 19.00, уже 1 января первых гостей начнем принимать с 14.00 и продлим работу до 2.00. До полуночи будем работать со 2 по 5 января, а 6-7 января - до 2.00, - рассказали в «Депо. Москва».

Аналогичный режим работы будет и в новом фудмолле «Депо. Три вокзала» на Комсомольской площади, а накануне Нового года, 30 декабря, на сцене споет Дима Билан.

- В новогодние дни мы не будем закрываться: 31 декабря будем работать до 20.00, с 1 по 8 января – до полуночи, - рассказали в пресс-службе рынка «Центральный».

В первый день 2023 года не все рестораны будут работать, так как понятно, что почти все москвичи будут отсыпаться 1 января. Ресторан Cihan Steak & Kebab на Новом Арбате 31 декабря будет работать до 17.00, а заведение «1870 Abrau-Durso Wine & Food» - до 18.00. Открыты в новогоднюю ночь будут: «Доктор Живаго», «Турандот», «Пушкин», «Магадан» и другие.

Катки и парки

Каток в «Лужниках» 31 декабря будет работать с 13.00 до 15.30. Режим работы с 1 по 8 января будет включать только три сеанса: 13.00-15.30, 16.30-19.00, 20.00-22.30.

Самый большой каток на ВДНХ будет работать и в новогоднюю ночь - 31 декабря катания продлятся с 10.00 до 3.00 с перерывом с 15.00 до 17.00.

- Откроется 1 января каток в 15.00, катания продлятся до 23.00, без перерыва. А со 2 января по 8 января - с 10.00 до 23.00 с перерывом с 15.00 до 17.00, - рассказали на ВДНХ.

Шоу «Новогодний круиз» будут показывать 31 декабря в Москвариуме на ВДНХ – в 11.00 и 14.30. Показательные кормления карпов и перелетных скатов в аквариуме продлятся до 20.00.

Прогуляться в «Зарядье» можно будет в любое время - парк работает круглосуточно.

- Павильоны будут работать все дни включительно по 30 декабря в обычном режиме (с 10.00 до 22.00), а 31 декабря на час дольше - с 10.00 до 21.00, откроемся 1 января с 12.00 и будем принимать гостей до 21.00, все остальные праздники с 10.00 до 21.00, - рассказали в парке.

Парк развлечений «Остров Мечты» в праздничные дни изменит режим работы: 31 декабря – с 12.00 до 20.00, 1 января – с 12.00 до 22.00, а со 2 января с 12.00 до 22.00.

- С 24 декабря по 8 января будет работать резиденция Деда Мороза, где можно увидеть трон зимнего волшебника, загадать желание и получить один из 10 тысяч подарков (нужна регистрация на сайте dreamisland.ru), - рассказали в парке «Остров Мечты».

Москвичи смогут отметить Новый год на высоте 140 метров – 31 декабря колесо обозрения «Солнце Москвы» будет работать до 3.00. Купить можно индивидуальные билеты или забронировать полную кабинку для своей семьи и друзей.

- 1 января будем работать с 12.00 до 22.00, 2 января – с 10.00 до 22.00, с 3 по 8 января – с 10.00 до 22.00, - рассказали в пресс-службе колеса обозрения.

Бассейны и фитнес

Фитнес-клубы будут работать даже 31 декабря, а все потому, что многие клиенты верят «как встретишь Новый год – так его и проведешь». Тренироваться многие хотят и перед новогодним застольем.

- Клубы будут работать 31 декабря до 19.00. Тренировок 1 января не будет, а со 2 по 10 января откроемся в режиме выходного дня – с 8.00 до 23.00, - рассказали в сети X-fit.

Аквакомплекс «Лужники» 31 декабря будет работать до 18.00, а 1 января откроется с 12.00 до 22.00. Стоит учитывать, что в праздничные дни применяются тарифы выходного дня.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди расслаблены: как во время новогодних праздников мошенники грабят россиян (подробнее)