Опубликован график работы общественного транспорта в Москве в Новый год и Рождество Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проезд на метро, МЦК и в наземке будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января.

1. Метро и МЦК

- всю ночь с 31 декабря на 1 января работают без перерыва. Внимание! При ограничении входа на Красную площадь с 22.00 31 декабря закроют выходы 5, 6 и 7 станции метро «Охотный ряд». Перекрытие участков улиц в новогоднюю ночь не планируется;

- со 2 по 7 января 2023 года включительно на Кольцевой линии метро будут обновлять инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов. Поэтому временно составы на этом маршруте будут поочередно ходить только в одну сторону:

- 2 - 4 января - против часовой стрелки;

- 5 - 7 января - по часовой стрелке.

При этом все станции на Кольце и пересадки будут открыты. В метро рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты - радиальные линии, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточный автобусный маршрут Б, курсирующий по Садовому кольцу;

- в рождественскую ночь (с 6 на 7 января) – до 2.00 (включая автобусы КМ).

2. МЦД

- продлит работу в новогоднюю и рождественскую ночи до 3.00.

3. Наземка

- в ночь с 31 декабря на 1 января курсируют всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов;

- в рождественскую ночь (с 6 на 7 января) - 159 маршрутов курсируют до 3.30 (в том числе 15 трамвайных) + 16 ночных маршрутов.

Подробнее о режиме работы городского транспорта - на Едином транспортном портале Москвы и в мобильных приложениях «Московский транспорт», «Метро Москвы», «Парковки России». Кроме того, всю необходимую информацию можно получить по телефону контакт-центра «Московский транспорт» - 3210 (для всех мобильных операторов).

4. Электрички

- 31 декабря, с 1 по 7 января включительно - по расписанию субботы;

- 8 января – по расписанию воскресенья;

- 9 января – по расписанию понедельника.

В ночь с 31 декабря на 1 января поезда будут ходить до 2.00.

Кроме того, в новогодние праздники некоторые электропоезда и экспрессы поменяют маршрут и расписание. А между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда «Сапсан» - 29 и 30 декабря 2022 года, а также со 2 по 8 января 2023 года (подробнее).

Время отправления и прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД в и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

5. Парковки

С 1 по 8 января включительно уличные парковки, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными. Стоянки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по стандартным тарифам.