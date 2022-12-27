В столичной мэрии объяснили, когда придет пенсия в январе 2023 года в Москве Фото: Shutterstock

Перед новогодними длинными выходными городские службы переключаются на усиленный режим работы. Временное расписание действует для оперативных сотрудников - аварийных коммунальных бригад, врачей, транспортников, полиции и других. Этот график обновляется (актуальная информация - на портале мэра Москвы mos.ru).

МЕДИЦИНА

1. Для взрослых

Поликлиники:

- 31 декабря - прием пациентов по графику субботы с 9.00 до 18.00;

- с 1 по 8 января - по графику праздничного дежурства с 9.00 до 16.00.

Травмпункты – с 31 декабря по 8 января включительно по графикам работы поликлиник (в часы работы поликлиник или круглосуточно).

Кабинеты ОРВИ - с 31 декабря по 8 января включительно по графикам работы поликлиник.

Кабинеты ИФА-диагностики на COVID - приём пациентов 3 - 6 января в часы работы поликлиник. Выходные дни - 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января.

Пункты вакцинации в поликлиниках - со 2 по 8 января включительно в часы работы поликлиник. Выходные дни - 31 декабря и 1 января.

2. Для детей

Поликлиники:

- 31 декабря - прием пациентов в амбулатории и помощь на дому по графику субботы с 9.00 до 15.00; приём вызовов до 14.00;

- с 1 по 8 января - по графику дежурства в праздничные дни с 9.00 до 15.00; помощь на дому с 9.00 до 15.00.

Травматологические отделения детских поликлиник с 31 декабря по 8 января - с 8.00 до 22.00 ежедневно.

ПЕНСИИ

Городские доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты в январе 2023 года будут выдавать через отделения почтовой связи с 3 по 18 января.

При этом их доставка в «старой» Москве намечена на такие дни:

- 3 и 4 января - по обычному графику;

- 5 января - за 5 и 7 января;

- 6 января - за 6 и 8 января;

- с 9 по 12 января - по обычному графику;

- 13 января - за 13 и 15 января;

- 14, 16, 17, 18 января - по обычному графику.

А в Новой Москве пособия принесут с 4 по 18 января:

- 4 января - по обычному графику;

- 5 января - за 5 и 7 января;

- 6 января - за 6 и 8 января;

- с 9 по 12 января - по обычному графику;

- 13 января - за 13 и 15 января;

- 14, 16, 17, 18 января - по обычному графику.

ПОЧТА

- 31 декабря - почтовые отделения по всей столице работают на час меньше, кроме круглосуточных отделений (101000, 107241, 121099), которые будут принимать клиентов до 21.00. Круглосуточные отделения вновь откроются 1 января в 10.00;

- 1, 2 и 7 января - выходные для всех остальных отделений. В эти дни почтальоны не будут разносить письма, извещения, периодику и др.;

- с 3 по 6 января, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

1. Оперативные линии

Для владельцев домашних телефонов: пожарная охрана - 01, полиция - 02, скорая медицинская помощь - 03, газовая служба - 04, психологическая помощь (бесплатно и круглосуточно) - 051.

С мобильников операторов МТС, «МегаФон» или «Билайн»: 112 - единый телефон пожарной охраны, спасателей, полиции, «Скорой помощи», службы газа.

2. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно, по вопросам аварийных ситуаций в жилых домах).

3. «Горячая линия» по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно и круглосуточно) - (499) 610-00-00.

4. «Горячая линия» по обслуживанию и работе лифтов:

- Мослифт - (499) 755-01-01;

- Мос Отис - 8-800-200-68-47.

5. Единый контакт-центр «Московский паркинг» - (495) 539-54-54 или с мобильника на короткий номер 3210 (бесплатно для абонентов Билайна, МТС, Мегафона и TELE2).

6. «Горячая линия» Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве - (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00).