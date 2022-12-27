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27 декабря 2022 14:41

Москвичей ждет погодное чудо в начале 2023 года: такого не было 140 лет

Москвичам пообещали самую теплую за 140 лет погоду в начале 2023 года
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Небывалую для середины зимы оттепель принесут циклоны - сначала с Атлантики, а потом со Средиземного моря

Небывалую для середины зимы оттепель принесут циклоны - сначала с Атлантики, а потом со Средиземного моря

Фото: Иван МАКЕЕВ

Увы: на Новый год вместо белого пушистого снега москвичей ждёт слякоть, вместо морозца - плюсовая температура, вместо инея на окнах - капли дождя.

Очередная оттепель в Москве начнётся под занавес 2022-го года. В пятницу, 30 декабря, и в субботу, 31 декабря, Гидрометцентр России обещает 0…+2 градуса. Будет пасмурно, с мокрым снегом и дождем.

- Это не значит, что будет лить дождь стеной или лепить в лицо мокрый снег, осадки ждём совсем небольшие, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Такая же погода - слякотная и промозглая - ожидается и в новогоднюю ночь, и в первый день 2023 года. Круглые сутки на улице от -3 до 2 градусов, серое небо, мокрый снег или снег с дождем.

А дальше - усиление оттепели: 2 января до +4, опять же и ночью, и днем.

Вполне возможно, первые дни нового года в Москве окажутся самыми теплыми за все 140 лет метеонаблюдений!

Пока исторический максимум для 1 января +4,3 градуса. При такой оттепели москвичи встретили 1973-й год - то есть рекорд держится ровно полвека.

А день 2 января за всю историю наблюдений за погодой был в 2007 году - тогда воздух прогрелся до +3,6 градуса. И сейчас этот рекорд с большой вероятностью будет перекрыт.

Небывалую для середины зимы оттепель принесут циклоны - сначала с Атлантики, а потом со Средиземного моря.

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