Золотой кебаб и пицца с черной икрой: самые безумные и дорогие блюда в ресторанах Москвы

Золотой кебаб из ягненка. Фото: Cihan Turkish Steak & Kebab

Московские рестораны не перестают удивлять - почти у каждого заведения есть коронное блюдо, цена которого порой зашкаливает. Такая еда, конечно, не на каждый день, но гурманы готовы платить баснословные деньги. Редакция KP.RU посмотрела цены на изыски в столичных заведениях.

Золотой кебаб из ягненка

Впервые в Москве зажаренный на древесных углях кебаб из ягненка, предварительно маринованного в нескольких видах перца, шеф-повар ресторана Cihan Turkish Steak & Kebab на Новом Арбате покрывает настоящим 24-каратным золотом. Красиво жить не запретишь.

- Шеф Джихан Дениз покрывает золотом метровый кебаб из ягненка. Некоторые гости регулярно приходят именно за этим кебабом. Порция подходит для компании – 2 кг 400 граммов, - рассказали в ресторане.

Где: Cihan Turkish Steak & Kebab, ул. Новый Арбат, 21. Ст. метро «Смоленская».

Стоимость: 23 550 рублей.

Пицца с черной икрой

Кому-то достаточно добавить на тонкое тесто моцареллу и томату, а кому-то подавай оригинальную пиццу. Ресторан Buono собрал все лучшее сразу и выложил на традиционное итальянское тесто – получилась пицца «Платинум» с камчатским крабом, черной и красной икрой, сыром Моцарелла.

- Размер этой пиццы практически не отличается от других позиций в меню – 450 граммов, - рассказали в ресторане.

Где: Buono, Кутузовский проспект, 2/1. Ст. метро «Кутузовская».

Стоимость: 12 750 рублей.

Японский стейк

Кусок мяса, обжаренный с двух сторон, могут подать во многих кафе, но в итальянском ресторане Butler готовят премиальные стейки. В чем отличие?

- Мы готовим мясо на открытом огне. Для одного из дорогих стейков выбираем особенное мясо – вагю биф из Японии. Это категория 5, мраморная говядина 9-10, - рассказали в ресторане.

Где: Butler, Трехпрудный переулок, 15. Ст. метро «Маяковская».

Стоимость: 7500 за 100 граммов (минимальный заказ от 400 граммов = 30 000 рублей).

Мраморное мясо Кобе. Фото: Турандот

Мраморное мясо Кобе

Последнее время в меню многих ресторанах появились позиции из элитной говядины Кобе: стейки и бургеры. Мясо такого класса, правда, не может стоить меньше 5000 рублей за стейк, а все из-за особенностей производства. Это мясо — элита самой мраморной породы коровы (совокупность японской черной, бурой и короткорогой породы).

В ресторане «Турандот» среди самых дорогих блюд японское мраморное мясо, чуть дешевле - пекинская утка с домашними блинчиками и черной икрой.

Где: Турандот, Тверской бульвар, 26 строение 3. Ст. метро «Чеховская».

Стоимость: мясо Кобе - 13 850 рублей, утка – 9 900 рублей.

Завтрак Бурлака. Фото: предоставлено «Белуга»

Завтрак бурлака

Ресторан русской кухни «Белуга» ввел необычное предложение - «Завтрак бурлака». Это не сырники, и даже не омлет. Набор внушительный и хватит даже для всей семьи бурлака.

- Стоимость завтрака несколько тысяч, потому что входит 1 кг осетровой икры, спиртное, оладушки, картофель с маслом и укропом, малосольные огурцы и грибы, батон и черный хлеб, яйца с горошком, картофельная лапша, расстегаи с визигой, килька и консервы из осетрины, - рассказали в ресторане.

Где: Белуга, Моховая, 15 строение 1. Ст. метро «Охотный ряд».

Стоимость: 60 000 рублей.

Бок ягненка в золоте. Фото: Meat Coin

Бок ягненка в золоте 999 пробы

В одном из самых дорогих мясных ресторанов Москвы можно заказать стейки в золоте 999 пробы. И это не шутки.

- В разделе «Стейки 24 карата» у нас есть и рибай, и даллас, и портерхаус. Особое внимание – целый бок ягненка в золоте. Вес составит около 1 кг 200 граммов (прим. - вес сырого мяса), - рассказали в ресторане Meat coin.

Где: Meat Сoin, 1-й Николощеповский переулок, 5 (БЦ «Смоленский пассаж»). Ст. метро «Смоленская».

Стоимость: 35 000 рублей.

Морепродукты с клубникой. Фото: предоставлено Garda

Морепродукты с клубникой

Итальянский ресторан Garda подает традиционную кухню, но на современные мотивы. Классика для Италии – это не только пицца, равиоли и паста, но и обилие морепродуктов.

- Сет крудо из рыбы и морепродуктов – это охлажденные ломтики сибаса с клубникой, тонко нарезанный лосось, а также гребешок и лангустины, дайкон, редис, немного зелени, оливкового масла и лимон. Порция 316 граммов, - рассказали в ресторане.

Где: Garda, Петровка, 17, строение 1. Ст. метро «Трубная».

Стоимость: 4 700 рублей.

Сашими брюшко тунца. Фото: предоставлено «Сахалин»

Сашими брюшко тунца

Ресторан «Сахалин», расположенный напротив МИД, предлагает гостям различные деликатесы, в их числе морских ежей, креветки и крабы. Но есть и эксклюзивы.

- У нас можно заказать сашими брюшко тунца, - рассказали в ресторане.

- А какая порция?

- Это три кусочка - 45 граммов, цена 3680 рублей. Уникальность блюда в том, что это прямые поставки тунца из Японии. Сашими подается в сыром виде, без какой-либо термической обработки.

Где: Сахалин, Смоленская, 8. Ст. метро «Смоленская».

Стоимость: 3680 рублей.

Десерт «Сердце». Фото: предоставлено «Жажда крови»

Реалистичное сердце

Ресторан «Жажда крови» специализируется на мясе. Стейки подают, как искусство, даже разделывают мясо по французскому и американскому стандарту Nami.

- У нас есть «Сердце» – феноменально реалистичный десерт. Он доступен для заказа только два дня – в пятницу и субботу. Фактически это мини-торт, внутри которого воздушные бисквиты – медовый и карамельный, хрустящая прослойка, два вида крема и пропитка из молока и сливочного ликера, - рассказали в ресторане.

Где: Жажда крови, Лесная, 9. Ст. метро «Белорусская».

Стоимость: 2700 рублей.

Десерт «Яйцо беременного вертолета». Фото: предоставлено «Экспедиция»

Яйцо беременного вертолета

Якутский десерт из домашних сливок и морошки готовят в ресторане «Экспедиция».

- Это круглый, сияющий оранжевый шар из карамели с наполнителем из густых домашних сливок, настоянных на специях и поданный с моченой морошкой, грильяжем из кедровых орехов на подушке из трав, - рассказали в ресторане.

Сам десерт всего 130 граммов, он оранжевого цвета. К тому же в интерьере русского ресторана присутствует вертолет, как символ любой экспедиции.

Где: Экспедиция, Певческий переулок, 6. Ст. метро «Китай-город».

Стоимость: 1000 рублей.