В Москве набирает популярность зимний картинг: как и где научиться экстремальной езде по льду

Корреспондент KP.RU на трассе Фото: Оксана ЗУЙКО

АДРЕНАЛИН НА ПОЛНУЮ

Педаль газа в пол, рев мотора, автомобиль срывается с места, в первый поворот я вписываюсь, второй пролетаю с ветерком и криком «Ой, мамочки!», на третьем меня заносит на льду, закручивает, после чего я врезаюсь в бортик из покрышек.

«Вот это поворот!» - выдает мой мозг, а руки тем временем крутят руль, чтобы вернуть автомобиль на трассу.

За один десятиминутный заезд я сделала три круга, и если на первом осторожничала (ой, ну там же лед местами, страшно как-то), то потом от души поддавала газу. Когда вышла из машины, ноги тряслись, а руки болели – оказывается, я так сильно вцепилась в руль, что даже пальцы свело.

- В среднем круг вы проходили за 3 минуты 20 секунд, для новичка неплохо. Если потренируетесь, то будете за полторы минуты пролетать, - резюмирует старший инструктор по технике безопасности X-TI Pilot Karting Олег Головко.

Всю необходимую экипировку выдают на месте Фото: Оксана ЗУЙКО

ГОНЯЮТ ДАЖЕ ДЕТИ

В Москве и области картингов много, есть открытые (уличные) и закрытые (в помещении). Мы выбрали тот, где можно прокатиться с ветерком на свежем воздухе да по льду – так сказать, ощутить всю прелесть зимних гонок.

На картодром в районе ст.м. «Медведково» мы с фотографом приехали днем в понедельник, посетителей было немного. Сотрудники разводят руками: что ж, это зима, летом тут не протолкнуться. Еще бы: трасса считается одной из самых длинных в Москве – 968 метров поворотов и изгибов под самыми хитрыми углами. Причем гоняют тут как взрослые, так и дети.

- Малыши катаются со взрослыми. От 6 лет – можно самостоятельно на специальном карте, который развивает скорость максимум до 25-30 км в час, - рассказывает управляющий X-TI Pilot Karting Андрей Назаренко. - Ребята ростом от 145 см ездят уже в обычной «взрослой» прокатной машине – она разгоняется до 50 км в час. Есть карты и помощнее: клубные (развивают скорость до 60 км в час) и спортивные (до 70 км в час). На своих нельзя – поймите правильно: мы отвечаем за безопасность своих клиентов.

Корреспондент KP.RU испытал на себе все прелести зимнего картинга Фото: Оксана ЗУЙКО

Всю необходимую экипировку (комбинезон, перчатки и шлем) выдают на месте. В машине водителя наглухо пристегивают ремнями безопасности, на трассе дежурят инструкторы, которые следят, все ли в порядке. Если что-то пойдет не так, выходить из карта запрещено – нужно поднять руку и ждать, пока подойдет тренер. Мне так пришлось делать трижды: в первый раз я заглохла («Недожала газу», - объяснил мне инструктор) и пару раз я с лету въехала в бортик и развернуться после этого в верном направлении не смогла.

Удар был несильный: трасса огорожена покрышками, внутри которых – трос. Конструкция достаточно надежная и мягко принимает в свои объятия, гася таким образом удар (уж поверьте - проверено на себе).

ПОПУЛЯРНОСТЬ РАСТЕТ

Сам картодром в Медведково существует лет 20, но в 2020-м тут сменились владельцы. По их наблюдениям, в этом году клиентов стало в два раза больше, чем годом ранее.

А кататься на картинге можно не только одному, но и компанией – как семьей, так и с друзьями и коллегами. 10 минут заезд, 10 минут - кофебрейк в местной кафешке, потом еще заезд, небольшой перерыв и третий раунд.

- Это оптимальная схема: в первый раз вы «прощупываете» трассу, разбираетесь, что к чему, а второй и третий уже гоняете с друзьями наперегонки в полную силу, - объясняет Андрей Назаренко. – Мы проводим как одиночные заезды, так и корпоративы, и гонки. Особенно много соревнований летом. Для тех, кто хочет заниматься картингом всерьез, есть отдельная академия, там занятия проводят профессиональные гонщики и действующие чемпионы. У них любой научится, поверьте: их ученики потом участвуют и побеждают как в российских, так и в международных соревнованиях.

В Москве и области картингов много, есть открытые (уличные) и закрытые (в помещении) Фото: Оксана ЗУЙКО

Основной контингент картодромов сейчас – мужчины. Но среди женщин этот вид спорта набирает все большую популярность. К примеру, администратор Евгения призналась: после окончания смены она с удовольствием гоняет сама – ведь испытав подобный драйв один раз, остановиться уже невозможно.

КОНКРЕТНО

ТОП-10 мест, где можно научиться картингу в Москве и Подмосковье и сколько это стоит (в руб. за 10-минутный заезд)

На открытом воздухе:

- X-TI Pilot Karting, x-tipilot.ru, +7-495-136-68-16, от 800

- DiXXodrom, dixxodrom.ru, +7-499-367-18-88, от 1190

- Картодром «Марьино», autorossport.ru, +7-925-507-06-23, от 800

- Клуб активного отдыха «Солярис», sol-club.ru/karting, +7-495-032-53-00, от 1000

- Арена «Лидер», globalracing.ru, 7-495-598-57-15, от 1400

Закрытые:

- Серебряный дождь, s-karting.ru, +7-495-161-10-01, от 1200

- Lonato Karting, lonato.ru, +7-495-445-41-00, от 750

- Картинг-клуб Le Mans, lemanskarting.ru, +7-925-50–50–227, от 1400

- Miks Karting, forza-karting.ru, +7-495-640 33 02, от 1300

- «Картинг центр VEGAS», f-karting.ru, +7(495)142-32-31, от 1200