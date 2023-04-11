В Донском районе Москвы построили жилой дом с контрастным фасадом

Фото: Департамент строительства Москвы

На юге столицы в Донском районе готова новостройка с контрастным фасадом. Сюда будут переселяться участники реновации.

«Здание находится на Севастопольском проспекте, дом 7/6, корпус 1, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - До ближайшей станции Московского центрального кольца Крымская всего семь минут пешком».

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Односекционный жилой дом с одноуровневой подземной автостоянкой выглядит так:

- фасад - с облицовкой фиброцементными панелями в бело-сером цвете с желтым на контрасте. Благодаря этому дизайнерскому приему здание удачно впишется в застройку района и будет выделяться среди других строений;

- 264 квартиры (однокомнатных – 222, двухкомнатных – 42). Для маломобильных жителей - две квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - остекленные лоджии и готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилой первый этаж - на нем разместятся социальные, коммерческие и культурные учреждения;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, колясочные, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около входа в подъезд - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду;

- системы охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

В озелененном и благоустроенном дворе:

- детская площадка с качелями и горками;

- уличные тренажеры, турники и брусья.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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