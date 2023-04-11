В Донском районе Москвы построили жилой дом с контрастным фасадом

Фото: Департамент строительства Москвы
На юге столицы в Донском районе готова новостройка с контрастным фасадом. Сюда будут переселяться участники реновации.
«Здание находится на Севастопольском проспекте, дом 7/6, корпус 1, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - До ближайшей станции Московского центрального кольца Крымская всего семь минут пешком».
ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ
Односекционный жилой дом с одноуровневой подземной автостоянкой выглядит так:
- фасад - с облицовкой фиброцементными панелями в бело-сером цвете с желтым на контрасте. Благодаря этому дизайнерскому приему здание удачно впишется в застройку района и будет выделяться среди других строений;
- 264 квартиры (однокомнатных – 222, двухкомнатных – 42). Для маломобильных жителей - две квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - остекленные лоджии и готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- нежилой первый этаж - на нем разместятся социальные, коммерческие и культурные учреждения;
- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, колясочные, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения;
- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;
- около входа в подъезд - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду;
- системы охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
В озелененном и благоустроенном дворе:
- детская площадка с качелями и горками;
- уличные тренажеры, турники и брусья.
ВАЖНО
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