Здесь учился Гагарин: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил качество капремонта в Люберецком техникуме

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил качество капитального ремонта в Люберецком техникуме. Новое здание открылось с опережением графика - 4 апреля.

Люберецкий техникум, напомним, место знаменательное, легендарное. Именно здесь в свое время учился будущий космонавт №1 Юрий Гагарин, поступивший сюда после шести классов школы в родной Смоленской области. Учебное заведение тогда называлось Люберецким ремесленным училищем №10. В 1951 году молодой человек выпустился отсюда (закончил с отличием, кстати!) с записью в документах: формовщик-литейщик. Это уже потом был переезд в Саратов, местный аэроклуб, служба в армии и военное авиационное училище... Ну а Люберецкий техникум с 1969 года носит имя Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

- Ежегодно в Подмосковье порядка 80 тысяч ребят выпускается из 9 класса, и только половина из них продолжает учебу в 10-11 классах. Остальные стремятся приобрести специальность и работать, - рассказал Андрей Воробьёв. - Ставка - на операторов станков ЧПУ, сварщиков, фрезеровщиков, электромонтеров. Особенно в условиях импортозамещения. Профи в отдельных направлениях - буквально на вес золота.

В Люберецком техникуме сейчас обучаются по 27 различным специальностям более 1700 человек. Многие будущие профессии так или иначе будут востребованы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Причем успешных студентов готовы брать на работу сразу после окончания учебы. У техникума партнерские отношения с АО «Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова» и АО «НПП «Звезда» им. Академика Г. И. Северина».

Директор Люберецкого техникума Ольга Клубничкина отмечает, что 82% выпускников прошлого года в данный момент работают именно по специальности.

- В этом году 95% ребят уже работают по индивидуальному графику на предприятиях и параллельно учатся в нашем техникуме. Они уже понимают, куда пойдут, и что будут делать по окончании учебного заведения. Начинается все с практики учебной, стажировочной. В завершении - практика на производстве, после которой работодатель может предложить ребятам остаться.

Самые востребованные среди ребят (и будущих работодателей) специальности - производство и обслуживание авиационной техники, ИT-направления, информационные системы и программирование, оператор станков с программным управлением, пожарная безопасность, поварское и кондитерское дело, ландшафтный дизайн.

К слову, в нынешнем году в техникуме состоится первый выпуск по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». На эту перспективное направление ребят набирают с 2019 года.

Андрей Воробьёв пообщался со студентами 3 и 4 курса. Один из них - местная звездочка Иван Каплунов, победитель многих соревнований по пилотированию беспилотников. Парень рассказал, что в средней школе увлекался физикой и информатикой, затем стал ходить на кружок эксплуатации беспилотников. В 2018 году он впервые стал призером на турнире по управлению «коптерами», а в 2021-м выиграл первое место на Всероссийских соревнованиях. Впрочем, и другие ребята не отстают. Среди учащихся отделения немало призеров и победителей различных соревнований.

После встречи со студентами и педагогами Андрея Воробьёва попросили оставить запись в Книге почетов техникума. И показали пожелания коллективу техникума, которые около 60 лет назад написал сам Юрий Гагарин «дальнейших успехов в подготовке кадров, спорте, общественной жизни».