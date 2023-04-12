Специалисты Госинспекции по недвижимости рассказали столичным рестораторам об особенностях установки летних веранд

Открытые веранды создают уникальную атмосферу на столичных улицах Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В столице состоялся круглый стол на тему: «Монтаж сезонных кафе. Открытый диалог с рестораторами». Его организатором выступила Госинспекция по недвижимости при участии Федерации рестораторов и отельеров России. На встрече обсудили соблюдение правил при установке летних кафе. В мероприятии участвовали более 30 представителей крупных и сетевых заведений общепита, а также индивидуальные предприниматели, занятые активным развитием сферы гостеприимства. Подробностями поделился начальник инспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

«Основная задача мероприятия – конструктивный диалог контрольно-надзорного ведомства с бизнесом, налаживание разъяснительно-профилактической работы, связанной с предупреждением и недопущением правонарушений при установке веранд и их дальнейшей эксплуатации», - отметил Бобров.

По его словам, открытые веранды создают уникальную атмосферу на столичных улицах.

«Благодаря единым правилам они должны органично вписываться в архитектурный облик соседних зданий и окружающего ландшафта, - добавил глава ведомства. - Поэтому важно, чтобы сезонная установка веранд проходила в рамках правового поля».

На встрече участники обсудили основные правила и требования к установке сезонных конструкций, их включение в схему, а также особенности размещения открытых площадок кафе на крышах и стилобатах зданий. Сотрудники Госинспекции объяснили рестораторам, как обезопасить себя от ошибок и снизить риски возможных нарушений. Кроме того, напомнили о невозможности установки сезонной веранды около ресторана, находящегося в самострое. Особое внимание уделили появившемуся не так давно формату летних веранд – «компакт-кафе». Они не мешают пешеходам и рассчитаны на узкие улицы или пешеходные зоны.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил готовность содействовать ресторанному сообществу в эффективном взаимодействии с отраслевыми ведомствами по теме законной установки летних кафе.

«Подобного рода встречи важны – это возможность прямого общения власти и бизнеса, - пояснил глава Федерации. - Мероприятия мы планируем проводить на постоянной основе».

Встреча завершилась ответами экспертов на вопросы и обменом конструктивными идеями. В частности, предложения касались усовершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей работу сезонных заведений.