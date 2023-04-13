Рано убирать теплую одежду: в Москву вернутся заморозки до -5 градусов

В столице похолодает, вернутся ночные заморозки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи с удовольствием греются на апрельском солнце - в столице с начала недели аномально тепло, +17 градусов. Обычно такая погода радует нас в мае, а по сравнению с апрельскими климатическими нормами нынешняя температура на 5 - 7 градусов выше.

Увы: в конце недели приятная аномалия закончится, предупреждают синоптики Московского метеобюро. В столице похолодает, вернутся ночные заморозки. И связано это с изменениями в верхних слоях атмосферы. Солнечную и теплую погоду нам принёс огромный антициклон, зависший над всей Европейской территорией России и Уралом. Однако сейчас его центр смещается на север, и в среднюю полосу хлынет ледяной воздух из Арктики.

Резко похолодает уже в пятницу, 14 апреля, считают в Гидрометцентре России. Ночью воздух остынет до ноля. днем не выше +8…+10 градусов, переменная облачность, сухо и ветрено - порывы будут достигать 15 м/сек.

В субботу и воскресенье по ночам возможны заморозки. В мегаполисе до -1…-3 градусов, в Подмосковье до -5. Тем, кто собирается на ночное пасхальное богослужение или на крестный ход, стоит одеваться теплее..

Днем в субботу прохладно, +7…+9 градусов, в воскресенье весна вновь разгуляется до +14. И оба выходных дня - солнечно и сухо. Так что погода на Пасху, несмотря на похолодание, будет вполне праздничной!

Прогноз Гидрометцентра России не следующую неделю очень оптимистичен. По-прежнему нет и намека на дожди. А воздух будет прогреваться с каждым днем: в понедельник +17, во вторник +19, в среду летние +20 градусов.