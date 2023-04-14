Это страшное слово СИМ: запретят ли у нас электросамокаты, как в Париже

В Москве прошел съезд неравнодушных к теме Фото: Андрей АБРАМОВ

До 1 марта этого года электросамокатчики были над законом. Не то пешеходы, не то велосипедисты. Этого не понимали ни суды, ни силовики. Уже полтора месяца как действуют новые правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности или просто СИМ (подробный разбор на KP.RU) . В Москве прошел съезд неравнодушных к теме. Чиновники, представители бизнеса и ученые говорили о насущном. Корреспондент KP.RU посетил мероприятие, чтобы найти ответы на животрепещущие вопросы.

1. Есть ли шанс, что электросамокаты запретят?

Если коротко: нет. Во время форума от всех приближенных к власти спикеров звучал посыл, мол, о недовольствах знаем, работаем с ними. Но не в запретительном ключе. Даже говорили фразы вроде: «Как в Париже у нас точно не будет!» Напомним, во французской столице в этом году закроются кикшеринги — сервисы аренды электросамокатов.

В кулуарах форума игроки рынка с содроганием сердца вспоминали 2021 год. Тогда о проблеме убитых и покалеченных самокатчиками впервые заговорили с таким жаром.

— В офисы приходили СК, полиция. Пытались понять, чем мы тут занимаемся. Как и ко всему новому, относились очень настороженно. К счастью для бизнеса, риторика властей стала более благосклонной, — поделился с KP.RU один из представителей сервисов.

2. Самокатчиков невозможно оштрафовать?

С 1 марта штрафы административного кодекса стали распространяться и на симмеров. Но санкции кровожадными не назовешь. Самая жесткая мера — 1500 рублей, если был нетрезвым или на кого-то наехал. А за все остальное, в том числе превышение скорости, цена штрафного вопроса и вовсе 800 рублей. Ездить по закону можно не быстрее 25 км/час. На кикшерингах больше и не разгонишься — там искусственное ограничение установлено. Но на частных устройствах разгоняться сильнее можно.

Вопрос в том, как выявлять нарушителей? Дорожные камеры на симмеров не настроены. Да и самокатчики на автодороге все же редкость. Те же ПДД разрешают им ездить по тротуарам, если самокат весит легче 35 кг (более тяжелые байки — дорогие и редкие), а на обочину автодорог выезжать, только если нет другого пути.

У сотрудников ДПС раньше были ручные измерители скорости (в простонародье «фены»), но от них почти ушли. К тому же гаишники стоят на дорогах, а самокатчик может и во дворе, и в парке нарушить.

— Реальных технических средств, чтобы фиксировать скорость, нет, — признал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин. И поспешил объяснить, — Никто не ставил цель ловить и наказывать всех, раз установлено ограничение. Мы на это шли, понимая, что заинтересованность должна быть в первую очередь у пользователя СИМ. Ведь в случае столкновения он пострадает не меньше. Не менее важна правильная организация движения в городе.

3. Что делать, если пострадали в аварии с самокатчиком?

Сегодня крупные кикшеринги включают в стоимость аренды устройств страховой полис — аналог автомобильного ОСАГО. Если самокатчик на кого-то наехал или повредил чужое имущество, пострадавший может получить компенсацию от страховой. По данным «Альфастрахования», на 100 тысяч поездок в кикшеринге — 1,2 инцидента.

— Мы посмотрели статистику застрахованных по ОСАГО. 5 из 100 машин за год попадают в какие-то инциденты. Это без учета такси и каршеринга. В кикшеринге цифра в пять раз ниже, — рассказал директор департамента страхования пассажиров Дмитрий Мигачев.

Резонно заметить: так и машин у нас больше! На учете в ГИБДД 56 млн автомобилей. Количество электросамокатов для аренды в России в этом году будет около 300 тысяч (в Москве примерно 25% от общего количества). Еще столько же на руках у людей, так что реальная картина от статистики может быть далека.

Если на вас наехал «симмер» или вы увидели, как кого-то сбили и хотите помочь — в первую очередь звоните в полицию. Даже если никого не убили, нет крови, но вы понимаете, что самокатчик неправ, его нужно наказать. Сам факт обращения в полицию важен: инцидент зафиксирован. Наряд может не примчаться по первому требованию. Могут прислать участкового или вовсе посоветовать самостоятельно прибыть в дежурную часть. Для надежности лучше сразу снимать все на видео: лица, обстановку, место действия. И постарайтесь выяснить у самокатчика (если тот не скрылся), на своем он байке или кикшеринговом. Далее нужно заключение от медиков. Если пострадавший может сам передвигаться – езжайте в ближайший травмпункт.

Как мы писали, крупные кикшеринги страхуют поездки пользователей. Свяжитесь со службой поддержки –чем раньше, тем лучше, чтобы уведомить их об инциденте. Если «наездник» был на своем транспорте, то компенсацию за ущерб здоровью с него придется взыскивать только через суд. Разве что виновник добровольно не согласится оплачивать лечение и другие расходы.

4. Почему максимальная скорость СИМ ограничена 25 км/час?

Парадокс электробайка: пока он едет медленно, представляет угрозу для водителя. Вспомните, когда трогаешь на велосипеде и не набрал скорость, «стальной конь» виляет из стороны в сторону. Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский говорит, что большинство травм симмеров как раз на этапе старта.

С другой стороны, если самокатчик даже на разрешенных 25 км/час влетает в человека, особенно ребенка, травмы могут оказаться несовместимыми с жизнью. Профессор отмечает: нигде в мире не проводили полноценных краш-тестов СИМ. Даже китайские мегазаводы, которые поставляют самокаты по всему миру.

— Все моделировали на компьютере. Потому что элементарно нет манекенов для СИМ, чтобы протестировать. Деньги на исследования никто не выделяет, — объясняет собеседник.

Планку 25 км/час называют неким международным опытом. К слову, в Германии и Швейцарии ограничение строже — 20 км/час. Это примерно скорость быстро бегущего человека, но самокат прибавляет веса, так что столкнуться с бегуном или самокатчиком — вещи совершенно разные. Но делать «симки» медленнее бессмысленно, так как самокат — все же транспорт.

5. Как сделать так, чтобы всем было комфортно?

Самое очевидное решение — строить больше велодорожек. В новых ПДД прописано: если есть велодорожка, любой симмер старше 7 лет должен ехать по ней. Сейчас в России 1,6 млн км автодорог. Для сравнения, в Германии 635 тыс. км. Но у нас 5 тыс. км велополос на всю страну, а у немцев — 83 тыс. км.

То есть для начала нужно развести потоки. Люди и машины у нас двигаются порознь. Если речь, конечно, не о загороде или населенных пунктах с очень плохой инфраструктурой. Теперь надо и о двухколесных подумать. Как, например, в Москве, где постоянно добавляют велополосы. Только нужно их, по оценкам Минтранса, 100 тыс. км на всю страну. Так что мегаполисы призывают задумываться, чтобы закладывали велодорожки при реконструкции старых улиц и проектировании новых.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Электробайк будет напоминать водителю, там ли он едет

Сервис Whoosh презентовал новинку: нижняя часть самоката (колеса и платформа) — обычная, а «верхушка» — в районе руля — новаторская. На девайс установили светодиодный дисплей: такие же в электронных часах, которые показывают картинку «квадратиками». До этого самокатов с экранами в Москве не было. Водитель мог закрепить смартфон и ехать по нему как по навигатору. Удобно, но рискованно - найдешь на кочку и телефон может вылететь.

Этот экран называется дашборд. Он показывает скорость, выступает навигатором и советует, где лучше ехать, чтобы не мешать. Фото: Андрей АБРАМОВ

У нового экрана несколько функций. Если в приложении для аренды задать точку назначения, на дисплее начнут высвечиваться стрелки и указания, куда ехать дальше. В самокат также вмонтирована камера, которая анализирует окружение. Видит перед собой «зебру» — напомнит, что нужно спешиться. Когда вокруг много пешеходов, байк предупредит, что гнать не стоит, либо предложит поехать по другой полосе, например, велодорожке.