Сергей Собянин рассказал, когда откроются три новых станции люблинско-дмитровской линии метро

Сергей Собянин лично посетил строящуюся станцию "Физтех" Фото: Иван МАКЕЕВ

ТРИ НОВЫХ СТАНЦИИ

Три новых станции метро готовятся к открытию на салатовой ветке метро. Люблинско-дмитровскую линию от "Селигерской" далее на север продолжат станции "Яхромская" (на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы), "Лианозово" (в районе Дмитровского шоссе и МЦД-1) и "Физтех" (севернее бульвара Академика Ландау).

Три новых станции метро готовятся к открытию на салатовой ветке метро Фото: Иван МАКЕЕВ

- После ввода в эксплуатацию этих трех станций протяженность люблинско-дмитровской линии метро удвоится. Мы выйдем за МКАД и придем в Северный район, где около 50 тысяч человек получат метро в шаговой доступности. А всего эти три станции будут обеспечивать транспортом около полумиллиона человек, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин 14 апреля, когда лично посетил строящуюся станцию "Физтех".

Общая готовность трех строящихся станций - 60-70%.

- На "Яхромской" и "Лианозово" уже приступили к работе с инженерным оборудованием, а также к монтажу и отделке, — сообщил генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков. - На станции "Физтех" практически закончены монолитные работы.

Три новых станции метро готовятся к открытию на салатовой ветке метро Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин отметил, что все три станции запускать нужно одновременно уже этой осенью. Метростроевцы обещали "поднажать".

МНОГО СВЕТА И ПРОСТРАНСТВА

Пути к станции метро "Физтех" проложены вдоль Дмитровского шоссе до поселка Северный. Из-за того, что она станет конечной, здесь нужно было строить оборотный тупик, поэтому котлован пришлось рыть в 2 раза больше обычного, его длина в итоге составила около 700 метров.

- Изначально планировался один вестибюль с лестницей, но потом проект изменили, в итоге построили два вестибюля с эскалаторами, — рассказал заместитель главного инженера СМО-1 АО "Мосметройстрой" Владимир Чуднецов.

Общая готовность трех строящихся станций - 60-70% Фото: Иван МАКЕЕВ

По его словам, строительные работы начали в ноябре 2021 года, продвигались они сложно, потому что стройплощадка ограничена по территории из-за двух больших водоводов рядом.

Всего эти три станции будут обеспечивать транспортом около полумиллиона человек Фото: Иван МАКЕЕВ

После завершения строительства станция будет выглядеть весьма впечатляюще:

- Здесь сконструирована сводчатая архитектура, на платформе нет колонн или пилонов, потолок сделан полукругом, конструкция - самонесущая, благодаря чему она станет особенно просторной и светлой, — объяснил руководитель строительства, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект" Антон Антонов.

Сергей Собянин рассказал, когда откроются три новых Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока что внешний вид будущей станции можно оценить лишь по эскизам, но, вероятно, уже этой осенью пройтись под сводами "Физтеха" сможет любой желающий.

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