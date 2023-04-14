Народная артистка России Алена Яковлева: Люди культуры обязаны поддерживать дух защитников родины

Народная артистка России Алена Яковлева поддержала москвичей, отправляющихся на службу по контракту в зону СВО. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народная артистка России Алена Яковлева 14 апреля побывала в столичном пункте отбора на контрактную службу, расположенном на улице Яблочкова. Известная актриса театра и кино считает, что работники культуры должны поддерживать наших военных и поднимать дух людей, отправляющихся выполнять боевые задачи в зону СВО.

«Я считаю необходимым организацию пунктов отбора на военную службу по контракту, и с моей стороны, это просто мой долг, прийти и поддержать, как и любого человека. Я всегда говорю, мы люди культуры являемся бойцами идеологического фронта - я всегда это повторяю - мы обязаны поддерживать свою страну, свой народ, и в такой тяжелейшей ситуации, когда идет война, а она идет, то мы просто обязаны поднимать дух наших людей, которые выразили свое желание пойти защищать страну. Поэтому я всегда откликаюсь на такие вещи», - рассказала Алена Яковлева журналистам.

Актриса убеждена, что люди, которые работают в государственных структурах, в том числе в театрах, обязаны поддерживать граждан, защищающих свою страну.

«Хочется самого главного, чтобы ребята выполнили свой долг, вернулись здоровыми, и понимали, что они делают большое, великое дело. Осознание того, что мы сейчас делаем, придет, наверное, несколько позднее. Сейчас мы выполняем свой абсолютный долг, то, что мы должны делать, что мы обязаны делать, что воздастся в следующем поколении», - подчеркнула дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева.

Актриса познакомилась с работой пункта и отметила высокий уровень ее организации. Заполнить все документы и пройти медкомиссию можно в одном месте, не выходя из здания. Сориентироваться и найти нужный кабинет будущим военнослужащим помогают волонтеры. В здании работает электронная очередь, поэтому посетители проходят всех необходимых специалистов без длительного ожидания. Для новобранцев организованы комфортные зоны отдыха.

Напомним, единый пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. Ранее в нем побывали телеведущий Владимир Соловьев, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и телеведущая Юлия Барановская. Звездные гости выразили благодарность людям, отправляющимся в зону СВО защищать Родину. Сергей Векслер признался, что удивлен тем, насколько комфортно и спокойно организована работа пункта. А звезда сериала «День рождения Буржуя» Ирина Апексимова назвала москвичей, записывающихся на службу по контракту «настоящими мужчинами», которые вызывают у нее чувство искренней гордости.

Столичный пункт отбора на контрактную службу работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Предварительную информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.