«Цифра» позволяет нам обеспечивать важные перемены»: Губернатор Андрей Воробьёв объяснил, почему цифровизация ЖКХ Московской области стала лучшей в России

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Московская область стала победительницей I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город», которая состоялась в Красноярске. Система, работающая в Подмосковье, была названа лучшей в номинации «Коммунальное хозяйство». Организаторами «Умного города» выступили Министерство строительства и ЖКХ России, а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. На конкурс были представлены более 200 проектов из 51 региона.

- В XXI веке цифровизация - не дань моде, а необходимость. С ее помощью решается множество задач на производствах, в государственных структурах, в бизнесе, в быту. В Подмосковье мы активно используем цифровые возможности для эффективного управления ресурсами, для создания удобных сервисов для жителей, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он отметил, что в регионе эта система касается многих услуг - от обработки обращений граждан до технологического присоединения или социальной газификации.

- «Цифра» позволяет нам обеспечивать важные перемены в энергетике и коммунальной сфере. Мы упростили все процедуры, чтобы можно было без волокиты подключиться к газу, электричеству, теплу, воде.

Документы, которые раньше нужно было получить, разъезжая по разным конторам, теряя время в очередях, сегодня заявитель получает в электронном виде, в несколько кликов заходя в личный кабинет на портале госуслуг Московской области.

- Все легко и быстро. Мы также провели «оцифровку» сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, создали «Карту коммунальных услуг МКД», куда внесли данные по всем многоквартирным домам Подмосковья, - отметил Андрей Воробьёв.

Из 200 проектов-участников в финал прошли около 100. И именно Московская область, как отметил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, «стала одним из самых активных участников по количеству поданных заявок на конкурс».

И победой в номинации «Коммунальное хозяйство» Подмосковье не ограничилось. Золотым дипломом Московская область была награждена в категории «За лучшее цифровое решение по выдаче технических условий на присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций», серебряными - «За лучшую практику муниципального центра управления» (отличился город Реутов) и «За лучшее решение по использованию искусственного интеллекта в системе видеонаблюдения», бронзовым - «За вклад в развитие Кружкового движения НТИ и Национальной технологической олимпиады».

За лучшее решение для коммуникации с жителями был отмечен портал «Добродел», с помощью которого решают свои проблемы и вносят предложения миллионы жителей Подмосковья. Команду ресурса наградили специальным призом в номинации «Обратная связь».