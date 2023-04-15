Московским спасателям пришлось спускаться с 42 этажа, чтобы вызволить из окна экзотического зверя

Кот Кузя умудрился застрять папой в батарее. Фото: ОПСО СпасРезерв

ГРОЗНЫЙ ЗВЕРЬ

- В заявке было сказано: у кота застряла лапа в окне. О том, что это не обычный котик, предупредить «забыли». Приезжаем на адрес, а там двери и стены подраны, а лоток размером, метр на полтора, — вспоминает водитель-спасатель ОПСО «СпасРезерв» Владимир Мерников.

Позже выяснится: в беду попал кот породы саванна – это гибрид дикого сервала и домашней кошки. Потянулся лапой то ли за мухой, то ли птичкой в приоткрытое окно, да так и застрял. Пробовал отгрызть ручку окна, метался, рычал, но толку не было. А когда прибыли спасатели, зверь так и вовсе принял оборонительную стойку: сверкал глазищами, грозно рычал, и всем своим видом показывал: живым не дамся!

- Мы в таких случаях обычно кошку пледом накрываем и аккуратно вытаскиваем из западни, но тут явно не тот случай. Хозяева были против того, чтобы дать ему снотворное, так что пришлось идти другим путем, — рассказывает Владимир Мерников. – Спасибо соседке сверху: когда объяснили ситуацию, она пустила нас к себе со всем оборудованием. Я надел альпинистское снаряжение, спустился с 42 этажа и из-за окна осторожно лапу вытащил.

Ошалевший от счастья кот тут же упал с подоконника, метнулся под кровать и уже оттуда благодарно проводил спасателей взглядом.

Кузя который застрял в батарее. Фото: ОПСО СпасРезерв

Лапа Кузи, который застрял в батарее. Фото: ОПСО СпасРезерв

Батарея, в которой застрял Кузя. Фото: ОПСО СпасРезерв

ТОП-5 ОПАСНОСТЕЙ ВЕСНЫ-ЛЕТА

1. ОКНА

- Открытые и приоткрытые окна – это бич летнего сезона, - рассказывает главврач ветеринарной клиники «Идеал» Екатерина Дергунова. – Из открытого окна животное выпадает, обычные сетки не спасут: кошки либо вытаскивают их, подцепив когтями, либо прыгают на них, охотясь на птичек, и выпадают на улицу вместе с сеткой. Еще хуже, если окно приоткрыто на проветривание: кот застревает там намертво, у него развивается краш-синдром, и животное медленно умирает. Спасти его практически невозможно.

Что делать? Вариантов два: либо открывать окна только там, куда доступа животному нет. Либо установить на окна специальные сетки. Некоторые даже прикручивают их намертво саморезами – все во имя того, чтобы сохранить коту все его девять жизней.

Бусинка которая застряла в сливе в ванной. Фото: ОПСО СпасРезерв

Слив в ванной, в котором застряла Бусинка. Фото: ОПСО СпасРезерв

2. ВИРУСЫ

Отсутствие вакцинации может стать настоящей проблемой в животной среде. Особенно весной и летом. Вирусов и бактерий, которые может подхватить животное на улице, - множество. А лечение от них есть не всегда. Одни из самых опасных заболеваний – чума кошек и лептоспироз. И что касается последнего, то наукой даже зарегистрированы случаи заражения человека от животного.

На улице питомец может подхватить еще и «питомниковый» или «вольерный» кашель, который похож на обычную простуду. Молодому и сильному животному может быть достаточно теплого питья и сиропов от кашля. А тем, кто послабее, без антибиотиков не справиться.

Что делать? Вовремя ставить все необходимые прививки и вакцины. А при первых признаках заболевания идти в ветклинику.

3. КЛЕЩИ

Почему-то некоторые владельцы животных считают, что клещи опасны только весной. Но это не так: они просыпаются, как только прогревается почва, и активны до самых морозов.

Препаратов от клещей множество: таблетки «работают» от 4 до 12 недель, капли на холку – месяц (но они не всегда эффективны на пушистых животных), ошейники - от 6 до 8 месяцев. А вот шампуни и биокапли в виде капелек на холку, по словам Екатерины Дергуновой, на самом деле не работают, и именно животные, обработанные таким образом, чаще всего и «собирают» насекомых и болячки.

Что делать? Подбирать средство для защиты питомца от блох и клещей по совету ветеринара, а не консультанта в магазинах товаров для животных.

4. ЖАРА

При температуре выше +25 питомец может получить тепловой удар – причем не только на улице, но и в помещении, на даче и даже в машине - тут основную роль играет общая температура окружающей среды, поэтому не достаточно просто спрятать питомца в тенек. Более склонны к тепловым ударам брахицефальные породы (британские и шотландские коты, мопсы и др.).

- Как правило в жару они первые приходят к нам за помощью, как и животные с заболеваниями с сердцами - из-за перегрева проблемы обостряются, - объясняет Екатерина Дергунова.

Что делать? Самое простое – купить охлаждающий коврик или попону в любом зоомагазине, цена вопроса – от 1000 рублей. Его можно мочить в холодной воде или держать в холодильнике и доставать в особо жаркие дни. Если есть кондиционер – то его нужно оставлять включенным, чтобы квартира не перегревалась. А на даче в тенечке можно вкопать в землю металлическую емкость с водой – старую ванну, к примеру, чтобы животное могло там переждать зной.

5. ПОЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

- У кошек половая активность светозависима: как только солнце становится ярче, наступает половая охота, они могут буквально дуреть и выпрыгивать из окон. Собаки убегают, сбиваются в стаи и проявляют агрессию. Поэтому весной сильно возрастает спрос на операции по стерилизации и кастрации, — говорит ветеринар.

Что делать? Стерилизовать или кастрировать питомца заранее, на улице не спускать его с поводка на протяжении всей весны.

А ЧТО ЕЩЕ

Кошка всегда найдет себе развлечение в доме. К сожалению, не всегда безопасное.

- Наш Кузя любит поиграть. Днем гонялся за мухой по всей квартире. Вдруг слышу – странный звук какой-то. Захожу в комнату, а он задней левой лапой в батарее застрял! Кузя, ну как так-то? – вспоминает хозяйка кота Екатерина. На помощь Кузе пришли сотрудники «СпасРезерва»: они «откусили» кусок батареи. Увы, к тому времени котик, пытавшийся освободиться, поранил лапу, а потому сейчас «щеголяет» шрамом, правда, не боевым.

Раскусывать металл пришлось и чтобы вызволить Бусинку: кошка умудрилась во время купания застрять пальцем с сливном отверстии ванны. Решеточку сняли с распухшего пальца с трудом, зато заслужили безмерную благодарность кошки и ее хозяйки.

- Да, котики «любят» попадать в такие истории, - констатирует Екатерина Дергунова. – Все дело в их когтевых фалангах: их видно, если нажать на подушечку лапы. Этими-то фалангами они и цепляются за самые неожиданные места, получая серьезные травмы.

Что делать? Купить защиту на батареи, закрыв ее полностью, а в ванную установить заглушку. Либо просто не пускать туда питомца.