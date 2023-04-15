Обычный шоколад и тесто: В Москве раскупили "золотые куличи" за 29 тысяч рублей

Фото: gum.cafe-pushkin.ru

29 тысяч рублей стоит в Москве самый дорогой кулич весом почти в три килограмма. Купить его можно было по предзаказу в одном из столичных кафе, но сейчас бронь на этот лот уже закрыта, и все куличи распроданы.

За что такая цена? Сам кулич выглядит обычно. Может, три яичка на его вершине — золотые?

- Ну что вы, нет, яйца были не золотые. Это шоколад, покрашенный под золото. Но сейчас такого кулича уже нет, заказ нужно было делать еще в начале недели, — объяснили в кафе. - Попробуйте наш кулич в темном шоколадном куполе – это классический средний кулич с изюмом и цукатами, сверху у него купол из темного шоколада ручной работы. Смотрится очень эффектно, стоит 16 тысяч рублей за 935 грамм. Или другой вариант: кулич из шоколадного теста с шоколадными капельками – 400 грамм за 3800, берете?

Обещаю подумать. Получается, что «золотой» кулич тут только по цене. А есть ли другие варианты? В другом кафе уверяют, что уж их-то кулич в этом плане не разочарует:

- Он покрыт настоящим сусальным золотом! – уверяет администратор Алина.

- А это съедобно? – сомневаюсь я.

- Да, конечно! А еще в начинку входит белый и молочный шоколад, изюм, засахаренные апельсины и курага. Стоит 25 тысяч рублей. Если без золота, то такой же кулич будет стоить 1890 рублей. Оба весят около 700 грамм.

Ценоообразование, конечно, интересное: поисковик подсказывает, что средняя цена сусального золота — 13,5 тысяч рублей за грамм, при этом оно действительно считается безвредным и съедобным. Только вот сможет ли мозг простить желудку переваренное золото? Не уверена. Поэтому и от этого соблазнительного предложения, увы, отказываюсь.