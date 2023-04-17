«Буду защищать животных до последнего вздоха!»: жители Серпухова требуют выселить пенсионерку, которая завела свору псов и голубей

Собаки гуляют без намордников и в большинстве своем без поводков. Фото: Кадры из программы «Мужское/Женское»

- Мы уже шесть лет живем в этом аду! - жалуются жильцы пятиэтажки на окраине Серпухова. - Из-за собак детей на улицу отпускать страшно. Запах - на весь подъезд. Расплодились мыши. Их травят, но толку нет.

Источником всех своих бед жители считают пенсионерку Елену Шульгу, в квартире которой живет с десяток здоровых дворняг. И не только.

Еще несколько лет назад женщина была вполне себе москвичкой - имелась квартира на юге столицы. Но сын Константин решил, что негоже ему с невестой ютиться у матери. Квартиру продали. Пожилой женщине взяли однушку в Серпухове, а ему - жилье в Москве.

Елена сначала загрустила, оставшись без знакомых, соседей и подруг, а потом нашла смысл жизни в помощи бездомным собакам. Сначала одну к себе с улицы принесла, потом вторую. Оглянуться не успела, как псов оказалась целая куча. Сейчас в однушке живет семь барбосов, но соседи уверяют - бывало и больше.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОКУСАННОГО РЕБЕНКА

- Это у нас улица Новая (она так и называется. - Авт.), а дома старые, - невесело смеются жильцы пятиэтажки.

Квартира Елены на первом этаже, лай слышно с улицы. Пенсионерка выводит питомцев погулять пару раз в день. Две собаки на поводке, остальные разбегаются по всему двору. Намордников, естественно, нет.

Еще в 2018 году на Елену в первый раз подали в суд. Тогда одна из псин прокусила ногу мальчику. Родители требовали компенсировать моральный вред - 100 тысяч рублей. Суд присудил - 30 тысяч, а вот вторую часть иска (усыпить всех живущих в квартире Шульги собак) отклонил.

Позже в суд подавала еще одна соседка, Ирина Федотова. Требовала, чтобы всех псов (на тот момент их было 9!) выселили из квартиры, запретили пенсионерке впредь заводить дома животных и обязали привести помещение «в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями», а пострадавшим выплатить 100 тысяч рублей. Суд по всем пунктам отказал.

Жалобы участковому, в прокуратуру и управляющую компанию также ни к чему не привели. Ну, один раз женщину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за неправильный выгул собак. Вот и все.

«ПОМОГИТЕ, ЗАБЕРИТЕ ПТИЦ!»

За последние годы зверинец пополнился. Кроме собак сердобольная женщина прикармливала во дворе голубей. Когда местные начали жаловаться на расплодившихся крыс, перенесла кормушку на собственный балкон. Нахальные птицы облюбовали балконные шкафы для гнезд, птенцов теперь тут высиживают и живут.

Недавно в квартире побывала съемочная группа программы «Мужское/Женское». Телевизионщики ахнули. Мало того что свора собак, так еще и вся квартира покрыта толстым слоем голубиного помета. Сама Елена Анатольевна призналась, что спит на уголке дивана, укрывшись одеялом, чтобы птицы сверху не гадили. Говорит:

- У меня не поднимется рука выгнать их. Вот если бы кто-нибудь помог, приехал, отловил и увез! Нравится это людям или нет, я буду защищать своих животных до последнего вздоха!

Шульга жалуется, что в Серпухове нет муниципального приюта для бездомных животных. Мол, вот тогда бы она всех пристроила! А раз нет, избавляться от живности женщина не собирается. И продолжает тратить на содержание «зоопарка» всю свою пенсию.

Елена Шульга тратит на содержание животных всю свою пенсию. Фото: Кадры из программы «Мужское/Женское»

ЗВЕРИНЕЦ ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА

Случай пенсионерки из Серпухова - не уникальный. Многие жители Москвы и Подмосковья вынуждены жить по соседству с подобными квартирами. И требуют насильно выселить неюных «натуралистов».

Такое возможно?

В теории - да.

С 1 сентября 2022 года в России вступили в силу поправки в Гражданский кодекс. Они касаются в том числе санкций за нецелевое использование квартир. Например, если сосед устроил в жилом помещении хостел или открыл швейную мастерскую (то есть занялся определенным бизнесом, который приносит доход и подлежит контролю), по закону государство может инициировать принудительный выкуп квартиры. Это как при банкротстве - на квадратные метры накладывается арест, они выставляются на торги, а вырученные деньги возвращаются владельцу.

- Но если человек сам живет в квартире и держит там животных, выселить его никто не сможет. Собственник под защитой закона, - говорит юрист Оксана Никитина. - Принудительное выселение собачников возможно, только если квартира находится в договоре социального найма. Такие прецеденты уже были. Поэтому соседям женщины остается только жаловаться во все инстанции. В полицию, органы местного самоуправления, ТСЖ, жилинспекцию. Наказание штрафами - единственно доступная опция. Так что на данный момент, если вас достали запахи и прочие неудобства от соседей, которые разводят животных, проще самому переехать.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Это разновидность синдрома Плюшкина»

- Подобное поведение - психиатрический диагноз, который называется синдромом патологического накопительства и относится к поведенческим расстройствам, - рассказал «КП» врач-психотерапевт Сергей Пустовойтов. - Это некие навязчивые ритуалы вроде собирания в квартире мусора с ближайшей свалки или домашних животных. Подобное расстройство возникает чаще всего у людей пожилого возраста - в результате возрастных изменений. Чаще всего у человека в таком состоянии отсутствует критика собственных действий. Ему кажется, что все в порядке. Мусор в квартире он оправдывает тем, что «это все может пригодиться». Животных - «они меня охраняют» или «без меня они не выживут». Конечно, таким людям нужна помощь специалистов.