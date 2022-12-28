Найден реальный аналог дяди Степы из мультфильма: московский милиционер удивлял прохожих и дослужился до генерала

- Высокий рост под два метра, веселый нрав, да он, когда дорожным движением у Красных ворот или на Театральной площади управлял, толпы зевак сбегались на него посмотреть! Такой вот дядя Степа в реальности. А звали его Николай Мыриков. От старшины дослужился до генерала, прослужил в органах внутренних дел 45 лет, выработал очень эффективную систему безопасности при проведении массовых мероприятий, некоторые из его методов используются до сих пор. Он был последним советским начальником московской милиции, - рассказывает Владимир Галайко.

На этой неделе в Центральном доме журналистов прошла презентация книги “Три века московской полиции”. Ее подготовили и выпустили сотрудники газеты “Петровка, 38”.

- Наши журналисты искали информацию по музеям, архивам, разговаривали с ветеранами, - рассказал корреспонденту KP.RU главный редактор “Петровки,38” Александр Обойдихин. - Книгу подготовили к 300-летию полиции России, которое отмечается в этом году. Выпущено 1000 экземпляров, но в свободной продаже книги нет, мы ее дарим ветеранам и почетным гостям.

В книге собраны десятки историй о тех, кто когда-то отвечал за безопасность москвичей. Не все они со счастливым концом: часть начальников была репрессирована. И главы о них посвящены, в том числе, и восстановлению их доброго имени.

Есть здесь и наши современники. К примеру, статью про генерала Владимира Колокольцева написала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сейчас Владимир Александрович - министр внутренних дел РФ, а с 2009 по 2012 гг возглавлял столичную полицию.