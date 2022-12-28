Собянин: Первый скоропомощной корпус в Москве открылся в больнице имени Вересаева

Новый скоропомощной стационарный комплекс построили в городской клинической больнице имени Вересаева на севере столицы. Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новый скоропомощной стационарный комплекс построили в городской клинической больнице имени Вересаева на севере столицы.

«В Москве открылся первый скоропомощной корпус, - сказал сегодня, 28 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии здания. - По сути дела с этого дня в Москве стартует новый стандарт оказания больничной экстренной помощи. Речь идет о новом стандарте создания самих зданий, которые включают в себя самое современное диагностическое оборудование, хирургическое, гибридные операционные, в которых могут проводить операции по нескольким одновременно».

Мэр отметил, что врачебные бригады нового комплекса работают по специальным протоколам.

«Это и стандарт комфорта для самих пациентов, потому что здесь система работает не «пациент к врачу», а «врач к пациенту», сопровождая его на всех стадиях», - уточнил Собянин.

По его словам, в 2023 году в столице откроется еще пять таких скоропомощных комплексов.

«Все вместе они возьмут на себя большую часть экстренной помощи в Москве, - подчеркнул мэр. Речь идет примерно о миллионе пациентов в год».

Больными будут заниматься не только врачи, но и администраторы из многофункциональных центров, психологи, группа социальной поддержки. «Это позволит оказывать комплексную помощь и пациентам, и их близким родственникам», - добавил Собянин.

Первых пациентов скоропомощной комплекс больницы имени Вересаева примет в январе 2023 года.

КОНКРЕТНО

Новый четырехэтажный скоропомощный комплекс на Лобненской улице выглядит так:

- дополнительные отделения с действующими корпусами объединил подземный переход - теперь пациенты и врачи могут добираться из одного корпуса больницы в другой, не выходя на улицу;

- прием до 200 неотложных пациентов в сутки. В приемном отделении больных будут делить по принципу «триаж», то есть по срочности. Красные - требуется реанимация или экстренная операция, желтые - нужно наблюдение, зеленые - стабильные пациенты;

- региональный сосудистый центр с собственной противошоковой палатой;

- ангиографическая операционная;

- блок экстренных лабораторных исследований;

- диагностическое отделение на 30 коек;

- семь операционных;

- современное оборудование, включая 1 магнитно-резонансный и 2 компьютерных томографа, 2 рентген-комплекса (на 2 и 3 рабочих места), 2 ангиографические установки, рентген-установки C-дуга, 16 УЗИ-аппаратов, эндоскопическая и лабораторная техника.

Сейчас в больнице вышла на финишную прямую реконструкция лечебного корпуса №1. В нем соберут все профильные отделения, среди которых хирургия, в том числе кардиохирургия и нейрохирургия, травматология.

ВАЖНО

Скоропомощные комплексы разместятся в шести городских стационарах:

- в центре города (НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина, ГКБ №1 имени Пирогова);

- на востоке (ГКБ №15 имени Филатова);

- юге (ГКБ имени Буянова);

- на севере Москвы (ГКБ имени Вересаева). Всего в них откроются более 600 суперсовременных коек для оказания экстренной помощи.

Везде будут действовать единые современные стандарты, в основе которых:

- единые медицинские алгоритмы;

- высокий профессионализм и умение работать в команде;

- единые стандарты оснащения оборудованием и организации медицинской помощи;

- цифровые решения.