Центр «Фобос»: Перед Новым годом Москву накроют ледяные дожди

В некоторых районах мегаполиса и Подмосковья пройдут ледяные дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

До конца 2022 года всего пара дней, но погода еще успеет удивить москвичей очередными аномалиями.

В пятницу, 30 декабря, в последний рабочий день года, столицу могут накрыть ледяные дожди, предупреждают синоптики центра «Фобос». Утром к Московской области подойдет тёплый атмосферный фронт атлантического циклона, начнется снег. Днем в некоторых районах мегаполиса и Подмосковья пройдут ледяные дожди. К вечеру пятницы температура станет плюсовой, +1…+2 градуса, и с неба будет лить уже самый обычный дождь..

В ночь на 31 декабря около ноля градусов, и снова дождь. К утру он прекратится, и финальный день 2022 года обойдётся без осадков, считают специалисты Московского метеобюро. Есть шанс, хотя и минимальный, что сквозь облака даже проглянет солнце. Будет тепло, 0…+2 градуса.

Новый, 2023-й год, москвичи встретят при такой же температуре, 0…+2 градуса. Ветер будет свистеть с порывами до 16 м/сек. В районе полуночи, когда все будут поднимать бокалы и загадывать желания, вероятен снег или мокрый снег. А во второй половине праздничной ночи и ближе к утру - опять дождь.

1 января тоже будет дождливо, промозгло, ветрено. И очень тепло - по самым свежим прогнозам Гидрометцентра России, воздух прогреется до +5…+6 градусов. Наверняка будет побит исторический температурный рекорд, который держится ровно полвека, с 1973 года. Тогда москвичи встретили Новый год при температуре +3,9 градуса.

Оттепель в Москве продержится до 3 января.