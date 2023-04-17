Более 2,8 тысячи квадратных метров территории в Лефортово освободили от самостроя

Фото пресс-службы Госинспекции по недвижимости

Огромную площадь очистили от незаконных строений в Лефортово на юго-востоке Москвы. Всего более 2,4 тысячи квадратных метров - площадь восьми нежилых объектов со складами и офисами. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, обнаруженный инспекторами на Андроновском шоссе, владение 24А комплекс появился без каких-либо правовых оснований.

Фото пресс-службы Госинспекции по недвижимости

Фото пресс-службы Госинспекции по недвижимости

«Все объекты были возведены с нарушением строительных норм и правил, без разрешительной документации, - отметил начальник ведомства. - Они не поставлены на кадастровый и технический учеты, имущественные права на них не зарегистрированы».

Фото пресс-службы Госинспекции по недвижимости

Фото пресс-службы Госинспекции по недвижимости

На сегодня все незаконные сооружения снесены Госинспекцией по недвижимости. Освобожденный участок привели в порядок и вывезли строительный мусор.