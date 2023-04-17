Бывший кандидат в депутаты перерезал горло известному нейрохирургу: Свидетелем по уголовному делу стал слепой

Юлия и Игорь Есины. Фото из семейного архива.

Хотя все произошло около полуночи, соседи - говорят - даже криков не слышали. Просто увидели в окна, как к многоэтажке в подмосковном Королеве подъехала полицейская машина с мигалками. Через какое-то время из подъезда вывели в наручниках здоровенного мужчину. Затем вынесли лежащий на носилках черный мешок. На расспросы жильцов кто-то из людей в форме буркнул: «Убийство».

Многие, конечно, знали, что в той самой квартире живет врач - мужчина лет сорока с молодой красавицей женой и дочкой.

Подробности узнали уже из новостей. Убит 45-летний Игорь Есин, известный российский нейрохирург, кандидат медицинских наук, соавтор уникальных методик хирургического лечения заболеваний позвоночника. Убийца - некий Александр Шуклин. 47 лет. Незрячий. На первый взгляд, все было до банального просто: выпивали и поссорились. Шуклин заявил, якобы пьяный Есин хотел его зарезать, а тот отобрал нож и «защитил себя»...

Но, судя по всему, все было гораздо сложней.

БИЗНЕСМЕН И ДОБРОВОЛЕЦ

Самое интересное: знакомые Есина в один голос уверяют, что их с Шуклиным друзьями назвать никак нельзя. Так, старые знакомые. Как же тогда слепой мужчина оказался выпивающим в квартире нейрохирурга?

- Муж рассказывал, что они с Александром были соседями - жили на одной лестничной площадке в небольшом городке в Иркутской области. Так что знали друг друга с детства. Но не друзья, нет, - говорит жена убитого врача Юлия Есина. - Тогда у Шуклина никаких проблем со зрением не было. Говорили, что в свое время был на малой родине довольно серьезным бизнесменом, потом прогорел, задолжал бандитам и сбежал на Донбасс добровольцем. Там был ранен и полностью ослеп.

Информация о бизнесмене Александре Шуклине есть в открытых источниках. Соучредитель нескольких строительных компаний, зарегистрированных в городе Шелехов (40-тысячный пригород Иркутска). В 2008 году баллотировался в местный совет депутатов, но занял лишь четвертое место из пяти кандидатов. В 2012-2013 годах строительные фирмы Шуклина были ликвидированы.

Александр Шуклин.

Следующее упоминание - небольшое интервью, снятое в начале 2022 года. Шуклин рассказывает на камеру, что в 2015-м приехал добровольцем на Донбасс, а через год был серьезно ранен - рядом взорвалась мина. Так и потерял зрение. Но домой не вернулся. Уже будучи слепым несколько лет обучал сослуживцев минно-саперному делу. А полтора года назад Александру помогли устроиться в специализированный техникум в Санкт-Петербурге, где мужчина теперь учится на массажиста. Живет в общежитии. Получает пенсию по инвалидности.

ПРИЕХАЛ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ

- Муж Шуклину помогал после ранения - несколько раз устраивал его на обследование в хорошие столичные больницы, деньги пересылал, - продолжает Юлия. - Говорил, что человека надо поддержать, потому что от него после инвалидности все отвернулись - и бывшая жена, и дети. Когда Шуклин приезжал из Питера в Москву, они встречались. Так было и на этот раз.

В субботу, 4 марта, Есин встретил старого знакомого на вокзале и повез к себе в Королев. Договорились, что Шуклин переночует у нейрохирурга, а потом уедет по делам. За встречу решили выпить.

- Моего мужа сейчас пытаются выставить каким-то алкоголиком. Но это не так. Да, два мужика купили пару бутылок водки. В законный выходной. Но если бы Игорь был алкоголиком, как бы он по несколько уникальных операций в неделю проводил? Глупости.

В интернете о Есине много отзывов. Только хорошие. «Доктор от Бога» - пишут. После его операций на спинном мозге люди заново начинали ходить. Брался за случаи, от которых хирурги других больниц открещивались: шансов нет. В том числе при туберкулезе позвоночника. Коллеги отказывались, а он возвращал пациентов к полноценной жизни.

- Да, в субботу они выпивали. Я с дочкой уходила к своей маме, чтобы не мешать, пришла под вечер в воскресенье проведать - Игорь и Шуклин были с похмелья, но больше не пили. Муж был в нормальном состоянии. Я закинула вещи в стирку и ушла ночевать к маме. Позже, знаю, Игорю звонил коллега по работе. Он тоже констатирует: муж не был пьян. Утром ему нужно было ехать на работу, Игорь к этому относился суперпрофессионально. За годы работы - ни одного взыскания.

Но в полночь в квартире что-то произошло.

«ЗВОНИ В ПОЛИЦИЮ»

- Шуклин рассказывает, что они выпивали два дня, а ночью второго дня Есин внезапно вышел из себя и крикнул: «Я тебя сейчас убивать буду!», - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Слепой мужчина интуитивно отшатнулся и почувствовал, что его по касательной ударили ножом. Он стал защищаться, сумел отобрать нож и нанести противнику удар…

- На самом Шуклине есть ножевые ранения?

- Есть.

При этом после убийства Шуклин позвонил не в скорую, не в полицию, а другу. Сказал, что убил человека, назвал адрес и попросил вызвать полицейских.

Юлия Есина в версию Шуклина не верит. У нее свои предположения.

- Я тоже медик. Нам в институте преподавали в том числе и судмедэкспертизу. И у меня много вопросов. По брызгам крови на стенах в нашей квартире я могу предположить, что Шуклин напал на мужа со спины, ударил ножом в горло, затем нанес удар ножом по лицу - осталась глубокая рана. Этот человек был перепачкан кровью моего мужа. Со слов Шуклина, якобы муж упал на него, душил. Мне показывали фото ножевых ранений Шуклина - похоже на порезы во время бритья. Может, он сам себе их уже после убийства и нанес?

Юлия и Игорь Есины. Фото из семейного архива.

ВЕРСИЯ ЖЕНЫ

Юлия Есина предлагает рассуждать логически.

- Даже если предположить, что мой муж зачем-то решил напасть на Шуклина с ножом и хотел его убить. Неужели вы думаете, что нейрохирург с многолетним стажем, отлично знающий анатомию человека, не мог нанести один смертельный удар в нужную артерию? Далее. У Шуклина сбиты костяшки пальцев. На теле моего мужа кроме ножевых ранений никаких повреждений нет. Если бы они дрались и была борьба, следы наверняка остались бы. При этом муж просто так, без борьбы, не дался бы - он раньше серьезно занимался дзюдо. Поэтому я предполагаю, что нападение было со спины.

По словам женщины, удар ножом пришелся в сонную артерию. Нейрохирург истек кровью буквально за несколько минут.

- А зачем Шуклину было убивать вашего мужа?

- Я не знаю. Могу предположить, что они вечером легли спать, но ночью муж встал, чтобы воды попить или в туалет, а Шуклину что-то другое померещилось во сне и он напал. А может это от зависти. Игорь был успешный человек, уникальный специалист с хорошей зарплатой, у него молодая жена - я на шестнадцать лет моложе Игоря, у нас маленькая дочь и еще будет ребенок, я сейчас на седьмом месяце беременности... Других версий у меня нет. В свою очередь ведь и у моего мужа не было причин убивать Шуклина.

БУДЕТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ УБИЙСТВА»

Игоря Есина похоронили на родине, в Иркутской области. На похоронах было много людей, в том числе и их общих с Шуклиным знакомых. В то, что нейрохирург пытался убить знакомого, мало кто верит. При этом слухи о странностях этого дела только множатся. Знакомые Игоря Есина пересказывают друг другу, якобы следствие квалифицировало действия Александра Шуклина как самооборону, поэтому его даже не стали арестовывать.

В ГСУ Следственного комитета России по Московской области «Комсомольской Правде» сообщили, что это не так: уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». О статье «Превышение пределов необходимой обороны» речи не идет.

Но при этом сам Шуклин пока имеет лишь статус свидетеля. Пока не предъявлено обвинение, оснований для его ареста нет. Насколько известно, до окончания следствия слепой мужчина будет жить у знакомых в Долгопрудном.

- Следователи ждут результатов различных экспертиз, - объяснил источник в правоохранительных органах. - Затем будет назначена также ситуационная экспертиза - «реконструкция убийства», по которой специалисты могут выявить нестыковки в показаниях либо подтвердить их. После этого уже точно будет понятна картина происшествия.

- Все, чего я хочу - вернуть честное имя своего мужа, - говорит Юлия Есина. - Он не был алкоголиком, который в пьяном бреду мог кинуться с ножом на человека. Это неправда!

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

КСТАТИ

Еще одна деталь. Из квартиры исчезли 300 тысяч рублей, которые Есины хранили в одном из шкафов. Но у Шуклина при обыске денег не нашли. Куда делись наличные? Кто их вынес из дома? Вопрос открытый.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Будут рассматривать три версии»

Адвокат Александр Карабанов, бывший следователь МВД:

- Итак, события произошли в квартире, где было только двое человек - без других свидетелей. Поэтому формировать саму позицию, безусловно, сейчас проще тому, кто жив - потенциальному фигуранту уголовного дела. Версия о том, что он лишь защищался, звучит правдоподобно именно потому что он слепой. Доказать, что у незрячего человека мог быть умысел на убийство достаточно сложно. Поэтому для следствия сейчас есть два факта - труп и показания слепого мужчины. Очевидно, что здесь будут рассматривать три версии: убийство, необходимая оборона и превышение пределов необходимой обороны.

- Мужчина признался в убийстве. Для ареста этого недостаточно?

- Пока сам факт преступления неочевиден. В пользу версии слепого мужчины для следствия говорит как раз то, что он признался, озвучил свою позицию, предпринял меры, чтобы сообщить о случившемся в полицию - пусть и через знакомого. То есть повел себя максимально правильно юридически.

- Если предположить, что незрячего человека признают виновным в убийстве, ему по медицинским показаниям могут срезать часть срока и сидеть он будет в каких-то особых условиях?

- Если следствие и суд посчитают, что он виновен, недуг станет смягчающим доказательством. Суд также примет во внимание личность обвиняемого. В данном случае - его боевой опыт, медали, благодарности. А вот по условиям, в которых осужденный отбывает наказание, никаких поблажек нет. Это будет общая зона. В России нет отдельных колоний для людей с физическим недостатками.