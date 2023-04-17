«Это очень чувствительная и важная тема»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о масштабной программе модернизации ЖКХ

Фото: Антон Чернов

Продолжение модернизации системы ЖКХ в Московской области стало одной из главных тем во время традиционного понедельничного видео-совещания губернатора Андрея Воробьёва с региональными министрами и главами городских округов. В ближайшие годы перемены к лучшему почувствуют около 3,2 млн человек. Это примерно треть всего населения Подмосковья.

- Это очень чувствительная и важная тема, о которой говорил Президент, - отметил Андрей Воробьёв. - Нам оказана существенная поддержка федерального правительства, а также «Газпром».

Модернизация ЖКХ в Подмосковье будет охватывать сети, которые обеспечивают бесперебойную подачу в жилые дома и социальные объекты тепла, воды, электроэнергии.

- В эту зиму мы не раз касались темы ЖКХ, - напомнил губернатор. - Есть территории, которые обращали на себя внимание - Солнечногорск, Химки, Дзержинский, Кашира.

Андрей Воробьёв рассказал, что рамках стартовавшей в 2023-м программы в ближайшие 5 лет в ЖКХ Московской области инвестируют около 320 миллиардов рублей.

- Когда появляется новая котельная, водозаборный узел или очистные сооружения - всегда хорошо. Но ключевое, без чего не достигается эффект - конечно, сети. Очень важно, что из этих заметных инвестиций большая часть идет, как раз, на модернизацию сетей.

В итоге будут заменены 1200-1250 км сетей. А это в 7,5 раз больше, чем за предыдущую пятилетку. Добавьте к этому обновление почти 100 котельных, 120 водозаборных узлов и 40 очистных сооружений.

- Акцент будет сделан на ремонте самых проблемных, изношенных сетей, - доложил губернатору вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. - Мы получаем беспрецедентные меры поддержки со стороны федерального правительства, но в рамках нашего бюджета под каждое из мероприятий обеспечиваем свое софинансирование - где-то это 30-70%, как очистные сооружения, где-то 50%, как коммунальная инфраструктура.

В общей сложности запланировано более 8 тысяч мероприятий по модернизации подмосковного ЖКХ. По объемам профилактических и ремонтных работ в тройке лидеров будут Коломна, Красногорск и Одинцовский городской округ. По объемам инвестиций - Клин, Сергиев Посад, Кашира.