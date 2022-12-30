Красную площадь закроют вечером 31 декабря на всю Новогоднюю ночь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Послушать бой курантов, открыть бутылку шампанского и поздравить близких с Новым годом 31 декабря на Красной площади не получится в этом году. Доступ на Красную площадь будет ограничен с 18.00. Об этом kp.ru сообщили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

- В период с 18.00 часов 31 декабря 2022 года до 7.00 часов 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен, - рассказали в ведомстве.

Погулять на Красной площади, покататься на ГУМ-катке и зайти на ярмарку за подарками можно будет до 18.00. Бой курантов, кстати, можно послушать и накануне 30 декабря или 1 января - ровно в полночь звучат такие 12 ударов, как и в любой день.

Прогуляться по главной улице столицы 31 декабря можно будет. Никаких перекрытий не планировали.

- Ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется, - сообщили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта будут работать в новогоднюю ночь.

- В случае ограничения входа на Красную площадь с 22.00 31 декабря будут закрыты выходы 5,6,7 станции метро "Охотный ряд". Перекрытие участков улично-дорожной сети в новогоднюю ночь не планируется, - заявили в пресс-службе мэрии Москвы.

Напомним, что в период новогодних каникул в Москве все же будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках столицы.

- Вместе с тем, в текущем году крупномасштабных массовых мероприятий, а также фейерверочных показов, посвященных празднованию Нового года, в Москве не запланировано, - уточнили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.