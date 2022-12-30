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Происшествия30 декабря 2022 13:50

Выгреб деньги с карт и взял кредит на имя убитой: появились новые подробности жестокого убийства модели Гретты Ведлер

Убийца модели Гретты Ведлер потратил деньги с карт жертвы и оформил кредит на ее имя
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Гретта Ведлер пропала в феврале 2021 года

Гретта Ведлер пропала в феврале 2021 года

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали известны новые подробности убийства модели Гретты Ведлер, тело которой душитель несколько месяцев хранил в чемодане.

Напомним, 23-леняя девушка пропала в феврале 2021 года. Уроженка Липецка приехала в Москву сразу после школы, поступила на вечернее отделение одного из вузов. Работала «пиарщицей» и фотомоделью, как говорили друзья. Последнее, что было известно - она собиралась улететь пожить на Бали, съехала со съемной квартиры, заселилась на несколько дней в гостиницу в центре Москвы. Дальше перестала отвечать на звонки, только переписывалась в соцсетях с несколькими близкими - мол, все-таки улетела, со мной все хорошо... Друзья подозревали, что что-то не так. Писали заявление в полицию. Но уголовное дело было возбуждено только почти через год, когда делом заинтересовался Следственный комитет. В марте 2022-го в Липецке был задержан бывший парень Гретты - Дмитрий Коровин. При обыске в доме родителей Коровина нашли и тело. В стоящей в гараже машине находился чемодан. Внутри - тело девушки. Худенькая и невысокая Гретта была сложена в чемодане, как кукла. Тело было крепко обтянуто черным пакетом. Сам чемодан - в несколько слоев фольги, а сверху еще и скотчем. Чтобы е было доступа кислорода и запах не выдал, что внутри. Коровин признался в убийстве. Мол, заехал к Гретте в отель, выпивали. Возникла ссора, во время которой Коровин задушил подругу. А когда протрезвел, вынес ее из номера в чемодане и уехал домой в Липецк… Почему хранил тело? По версии Коровина, он не хотел закопать девушку, которую любил, « где-нибудь в лесу, как безродную собачку».

О судьбе Гретты не было известно больше года

О судьбе Гретты не было известно больше года

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Но это еще не все. Коровин, как выяснилось, еще и обокрал мертвую девушку, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - У него же оставался доступ к гаджетам жертвы. Он выгреб деньги, которые лежали на картах, а также взял через мобильное приложение от имени Гретты крупный кредит. Речь идет о сумме около 700 тысяч рублей.

Сам молодой человек рассказывает, что идея извлечь из смерти подружки финансовую пользу пришла к нему не сразу. Следователям заявил: «Я же нигде не работал. Денег не было. Поэтому я решился на такое».

Стоит напомнить, что по версии друзей девушки, одной из причин убийства Гретты Ведлер стали как раз деньги.

- Они дружили еще со школы, были парнем и девушкой. Когда Гретта уехала в Москву, Дима через какое-то время двинулся за ней, - рассказала KP.RU одна из подруг. - Гретта к тому времени уже неплохо устроилась.

Некоторые близкие подруги признают: в столице Гретта Ведлер начала заниматься эскортом. За свидания с продолжением обеспеченные мужчины неплохо платили. Время от времени даже командировки случались - в Эмираты и прочие теплые страны. Там платили еще более щедро. Из такого турне длительностью около недели можно было привезти до 300 тысяч рублей.

Возникла ссора, во время которой Коровин задушил подругу

Возникла ссора, во время которой Коровин задушил подругу

- Конечно, Коровин знал, чем она занимается, - продолжает наша собеседница. - Может, он на каком-то этапе и был против, но в итоге он вовсю начал этой ситуацией пользоваться. Гретта рассказывала потом, что он все время ее обманывает. Выдумывает какие-то бизнес-проекты, в которые он сейчас вложится и вернет ей кучу денег. Так он вытянул у нее в общей сложности миллион рублей. Обещал отдать долг и не отдавал. Они уже давно перестали быть парой, у них ничего не было, но он продолжал приезжать, клянчить деньги или несколько дней кутить за ее счет. Почему она его не гнала - не знаю. Часто говорила, что он начала поднимать на нее руку. И вот что из этого получилось…

Кстати, по словам близких Гретты, Коровин однажды умудрился обокрасть ее, помогая с переездом - прихватил несколько дорогих вещей. Что ни говори, но у молодых людей были весьма странные отношения…

По словам источника в правоохранительных органах, Дмитрию Коровину помимо обвинения в убийстве (лишение свободы до 15 лет) предъявлено обвинение и по статье «Мошенничество в крупном размере» (до 6 лет).

Дело Дмитрия Коровина готовят к передаче в суд.

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