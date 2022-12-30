Выгреб деньги с карт и взял кредит на имя убитой: появились новые подробности жестокого убийства модели Гретты Ведлер

Гретта Ведлер пропала в феврале 2021 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали известны новые подробности убийства модели Гретты Ведлер, тело которой душитель несколько месяцев хранил в чемодане.

Напомним, 23-леняя девушка пропала в феврале 2021 года. Уроженка Липецка приехала в Москву сразу после школы, поступила на вечернее отделение одного из вузов. Работала «пиарщицей» и фотомоделью, как говорили друзья. Последнее, что было известно - она собиралась улететь пожить на Бали, съехала со съемной квартиры, заселилась на несколько дней в гостиницу в центре Москвы. Дальше перестала отвечать на звонки, только переписывалась в соцсетях с несколькими близкими - мол, все-таки улетела, со мной все хорошо... Друзья подозревали, что что-то не так. Писали заявление в полицию. Но уголовное дело было возбуждено только почти через год, когда делом заинтересовался Следственный комитет. В марте 2022-го в Липецке был задержан бывший парень Гретты - Дмитрий Коровин. При обыске в доме родителей Коровина нашли и тело. В стоящей в гараже машине находился чемодан. Внутри - тело девушки. Худенькая и невысокая Гретта была сложена в чемодане, как кукла. Тело было крепко обтянуто черным пакетом. Сам чемодан - в несколько слоев фольги, а сверху еще и скотчем. Чтобы е было доступа кислорода и запах не выдал, что внутри. Коровин признался в убийстве. Мол, заехал к Гретте в отель, выпивали. Возникла ссора, во время которой Коровин задушил подругу. А когда протрезвел, вынес ее из номера в чемодане и уехал домой в Липецк… Почему хранил тело? По версии Коровина, он не хотел закопать девушку, которую любил, « где-нибудь в лесу, как безродную собачку».

О судьбе Гретты не было известно больше года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Но это еще не все. Коровин, как выяснилось, еще и обокрал мертвую девушку, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - У него же оставался доступ к гаджетам жертвы. Он выгреб деньги, которые лежали на картах, а также взял через мобильное приложение от имени Гретты крупный кредит. Речь идет о сумме около 700 тысяч рублей.

Сам молодой человек рассказывает, что идея извлечь из смерти подружки финансовую пользу пришла к нему не сразу. Следователям заявил: «Я же нигде не работал. Денег не было. Поэтому я решился на такое».

Стоит напомнить, что по версии друзей девушки, одной из причин убийства Гретты Ведлер стали как раз деньги.

- Они дружили еще со школы, были парнем и девушкой. Когда Гретта уехала в Москву, Дима через какое-то время двинулся за ней, - рассказала KP.RU одна из подруг. - Гретта к тому времени уже неплохо устроилась.

Некоторые близкие подруги признают: в столице Гретта Ведлер начала заниматься эскортом. За свидания с продолжением обеспеченные мужчины неплохо платили. Время от времени даже командировки случались - в Эмираты и прочие теплые страны. Там платили еще более щедро. Из такого турне длительностью около недели можно было привезти до 300 тысяч рублей.

Возникла ссора, во время которой Коровин задушил подругу

- Конечно, Коровин знал, чем она занимается, - продолжает наша собеседница. - Может, он на каком-то этапе и был против, но в итоге он вовсю начал этой ситуацией пользоваться. Гретта рассказывала потом, что он все время ее обманывает. Выдумывает какие-то бизнес-проекты, в которые он сейчас вложится и вернет ей кучу денег. Так он вытянул у нее в общей сложности миллион рублей. Обещал отдать долг и не отдавал. Они уже давно перестали быть парой, у них ничего не было, но он продолжал приезжать, клянчить деньги или несколько дней кутить за ее счет. Почему она его не гнала - не знаю. Часто говорила, что он начала поднимать на нее руку. И вот что из этого получилось…

Кстати, по словам близких Гретты, Коровин однажды умудрился обокрасть ее, помогая с переездом - прихватил несколько дорогих вещей. Что ни говори, но у молодых людей были весьма странные отношения…

По словам источника в правоохранительных органах, Дмитрию Коровину помимо обвинения в убийстве (лишение свободы до 15 лет) предъявлено обвинение и по статье «Мошенничество в крупном размере» (до 6 лет).

Дело Дмитрия Коровина готовят к передаче в суд.