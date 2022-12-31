После рекордно тёплого 1 января в Москве ударит 24-градусный мороз

В новогодние каникулы москвичам придётся пережить резкие перемены в погоде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аномалии зимней погоды в Москве не закончатся вместе с уходящим 2022-м годом. Они продолжатся и в начале 2023-го, судя по прогнозам Гидрометцентра России и Московского метеобюро, которыми синоптики поделились с «КП».

1 января 2023 года в столице и области станет самым тёплым за все 140 лет метеонаблюдений. Рекорд держится ровно 50 лет, с 1973 года. Тогда москвичи начали год при температуре +3,9 градуса. А сейчас будет +5! Да ещё и с дождём. Больше похоже на холодную осень, чем на тёплую зиму.

2 января пасмурно, промозгло, с мокрым снегом или дождём, очень ветрено - порывы будут достигать 17 м/сек. Ночью около ноля градусов, днём до +3.

3 января ночью похолодает до -2…-7 градусов, закружит снег. А днём снова оттепель, 0…+2.

4 января под утро те же -2…-7 градусов, днём 0…-5, облачно, пройдёт небольшой снег.

А дальше - стремительное похолодание. И в этом прогноз синоптиков полностью совпадает с народным календарём: Рождественские морозы в Москве будут трещать как раз на православный праздник. Всем, кто собирается на ночную службу в рождественскую ночь, надо одеваться потеплее.

5 и 6 января, в Сочельник: по ночам настоящая стужа, -22…-24 градуса. Днем -11…-16.

7 и 8 января ночные морозы немного ослабеют, до -13…-18 градусов, днём -9…-14. Облачно, с прояснениями, возможен небольшой снег.