Как утилизировать елку в Москве. Где принимают и на каких условиях

Елку можно не выбрасывать, а сдать на переработку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние праздники для кого-то заканчиваются сразу же после боя курантов – 1 и 2 января уже можно увидеть первые елки, оказавшиеся на помойке. Понятно, что кто-то уезжает за город, кто-то путешествовать, кому-то нужно выходить на работу. Только елку можно не выбрасывать, а сдать на переработку - такую акцию в Москве проводят уже восьмой год подряд.

- Главная задача — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. Важно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая реализуется в столице с 2020 года, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

Рекордное количество елок

Акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот» будет проводиться со 2 января по 26 февраля 2023 года. Пункты приема уже открылись во всех административных округах Москвы – всего 600 мест.

- В прошлом году горожане сдали на утилизацию рекордное число елок — около 49 тысяч (это на 4500 больше, чем годом ранее). Рассчитываем, что в этот раз показатель будет еще выше, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

Судя по данным опроса в «Активном гражданине», самые ответственные – жители ЦАО. Их оказалось 16% среди желающих отнести елку в специальный пункт сбора. На втором месте жители СВАО — 13%, а на третьем - ВАО, ЮАО и ЮВАО, набравшие по 12% голосов.

Ближайшие адреса пунктов сбора «Елочного круговорота» 2023

- ЮАО, район Орехово-Борисово Южное. Гурьевский пр-д, д. 15 корп.2. Где: бункерная площадка,

- ЮАО, район Москворечье-Сабурово. Каширское шоссе д. 51 корп.3. Где: пешеходная дорожка между домом Каширское шоссе д. 51 корп.2 и д. 51 корп.5,

- ЦАО, район Арбат. Новинский б-р 18. Где: на дворовой территории рядом с контейнерной площадкой,

- ЦАО, Мещанский район. Щепкина ул., д.8. Где: рядом с контейнерными площадками,

- ЦАО, район Якиманка. Улица Большая Полянка, д.30. Где: на дворовой территории рядом с контейнерной площадкой,

- ВАО, район Богородское. Бульвар Маршала Рокоссовского, д.31. Где: у торгового объекта,

- ЮВАО, район Выхино-Жулебино, Ферганская ул., д. 13, корп. 1. Где: у контейнерной площадки, вблизи бойлерной АО «МОЭК» (д.15 к.1 с.2), напротив детской площадки,

- ЮЗАО, Академический район. Профсоюзная улица, д. 24, корп. 1. Где: на ДТ рядом с контейнерной площадкой,

- ЗАО, район Очаково-Матвеевское. Озерная улица, д. 10. Где: дворовая территория,

- СЗАО, район Строгино. Катукова Маршала улица 25 к.1. Где: на дворовой территории рядом с бункерной площадкой,

- САО, район Восточное Дегунино. Дубнинская улица, д. 12, сооружение 1. Где: возле МЦД «Дегунино»,

- СВАО, Бабушкинский район. Чичерина улица, д. 10, корп. 1. Где: в районе гаражей на газоне,

- Зеленоград, район Матушкино. Корпус 234. Где: на дворовой территории, газон рядом с парковкой и контейнерной площадкой,

- Новомосковский административный округ, поселение Внуковское. Омская улица, д. 18. Где: в районе контейнерной площадки,

- полный перечень адресов можно посмотреть на сайте data.mos.ru

Конкретно

Какие деревья принимают?

- ели, сосны, пихты,

- обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений.

Это платно?

- Деревья принимаются бесплатно.

Что потом делают с деревьями?

Собранные елки отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Кстати

Какая елка будет у москвичей: живая или искусственная?

На сайте «Активный гражданин» провели опрос, который показал, какие елки предпочли жители столицы в этом году:

- 65% - украсят дом искусственной елкой,

- 15% - не будут ставить елку,

- 10% - поставят живую елку,

- 5% - соберут букет из хвойных веток,

- 3% - купят елку в горшке,

- 2% - сделают елочку из бумаги или картона.