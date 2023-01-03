Заповедные прогулки и фирменные деликатесы: 6 причин отдохнуть в «Царицыно»

«Царицыно» ждет вас! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Царицыно» зимой нужно в обязательном порядке прописывать всем растерявшим вдохновение поэтам, безнадежно влюбленным и вообще для поднятия боевого духа. Белки в снегу купаются, вороны с бандитским прищуром поглядывают с сосенок и дворец меж пышным покрывалом сугробов и голубым небом (если повезет с погодой).

Большинство зимних развлечений в этом году сосредоточены у входов 7 и 8 со стороны метро «Орехово». Напомним, что участок Замоскворецкой ветки, на котором находится станция «Царицыно», сейчас закрыта на ремонт. Поэтому ехать стоит до конца салатовой ветки и пересаживаться на зеленую линию — как раз доедете в «Орехово».

Каток

Площадку у дворца в этом году не открыли. Аккуратная коробка с естественным льдом стоит сразу за Шипиловскими воротами (вход 7). Тут же пункт проката и мастерская по заточке. Катания по сеансам — между ними лед обновляют. Но учтите, что билет действует один час, а сеанс может длиться дольше — два или даже три часа.

В выходные и праздники 10:00–12:00, 13:00–16:00, 17:00–21:00, в будни первый сеанс начинается в 11:00, а последний заканчивается в 20:00. Билеты по 250 руб. в будни и 300 руб. в выходные. Если нужен прокат — плюс 100 руб. В залог за коньки нужно обязательно оставить 1500 руб., документы не принимают.

Лыжня

Есть пять маршрутов, но один (самый длинный, на 12 км) прокладывают только под соревнования Москомспорта. Остальные доступны все время. Три трассы — 1, 3 и 5 км стартуют у Шипиловских ворот, рядом с пунктом проката. Лыжня под классический ход. Проложена грамотно: не пересекается с пешеходными потоками, поэтому состояние близко к идеальному.

По сути все три круга лыжни в одном месте, просто с разным радиусом. Четвертая лыжня на севере парка — старт напротив Черногрязских ворот (вход 11). Петляющий маршрут в 7 км охватывает аллеи рядом с Нижним Царицынским прудом.

Старт лыжных маршрутов у Шипиловских ворот Фото: Андрей АБРАМОВ

При прокате есть теплая раздевалка. По понедельникам пункт закрыт. В будни работает с 11:00 до 20:00, в выходные и праздники с 10:00 до 21:00. На аренду есть 40 комплектов инвентаря. В будни — 200 руб. за первый час, каждый последующий — 100 руб. В выходные — 300 руб. в первый час, за каждый последующий — 210 руб. В залог нужно оставить 1000 руб.

А вот пройтись коньковым ходом в парке негде. Все тропинки расчищены до ледового блеска и присыпаны песком да щебнем.

Тюбинг

Все у тех же Шипиловских ворот деревянная горка высотой в четыре метра. Не слишком крутая, так что заядлым «тюбокатцам» будет скучно. Второй склон (естественный!) — рядом с Большим мостом через овраг — ул. Дольская, 10, стр. 3 — неподалеку от дворца. Интересный спуск прямо под мост. Но обратно подниматься в крутую горку, малышня быстро устает. По выходным аншлаги и вереницы очередей. Катание платное (даже со своим тюбом), иногда вспыхивают страсти: родители занимают очереди для своих детей, пока те бегут обратно со спуска.

Тюбинговая трасса ведет под Большой мост Фото: Андрей АБРАМОВ

Цены одинаковые на обеих горках. Бесплатно кататься со своей ватрушкой можно в будни до 17:00. После этого времени — 150 руб/час. В выходные и праздники 200 руб/час. Тарифы на прокат в будни 300 руб/час, выходные — 400 руб/час.

Что еще

«Заповедные прогулки» — фирменный цикл экскурсий заповедника. Программа обновляется каждый месяц. Весь январь экскурсия (1 час) посвящена хвойным растениями, в феврале рассказывают про оранжереи. После познавательной программы разыгрывают спектакль или проводят мастер-класс. Приходить рекомендуют с детьми 4 — 9 лет. Детский билет 300 руб., взрослый — 250 руб.

Вкусности в парке — павильоны с общепитом (паровые пирожки, трдельники, крендели, вафли, кофе, чай и безалкогольный глинтвейн) стоят на площадке у Фигурного моста – со стороны Царицынской дамбы, у Шипиловских ворот (вход 7), у Оранжерейных ворот (вход 8). Средний чек 300 руб.

Беговой клуб. Встречается по вторникам и четвергам ранним утром или вечером вне зависимости от погоды. Занятия бесплатные, приглашают новичков и профи. Узнать о тренировках можно в группе «Вконтакте» — Ananas Runners.