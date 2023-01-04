«Из одежды на ней только белье». В отеле в Москве нашли мумифицированный труп женщины

Правоохранительные органы попытаются найти родственников покойной Фото: Артем КИЛЬКИН

2 января сотрудники одного из отелей в Таганском районе Москвы вызвали полицию. В модной гостинице в стиле лофт на улице Малые Каменщики найден труп женщины в нижнем белье.

— Гостья заехала на предновогодней неделе. Должна была выезжать после праздников, но номер на ресепшн никто так и не сдал. Тогда персонал стал звонить постоялице, стучали в дверь — тишина. Открыли дверь мастер-картой (это универсальная магнитная карта для открывания электронных дверных замков — прим.авт.) и нашли ее, — рассказал kp.ru источник в экстренных службах.

Женщина лежала на кровати. Тело уже начало разлагаться и мумифицироваться. Погибшей 34 года, уроженка Тюмени. Как бы жутко ни выглядела эта картина, после первого осмотра следователи заключили: признаков насильственной смерти нет. Однако в номере гостьи нашли препараты, напоминающие синтетические наркотики.

— Предварительно смерть женщины наступила в результате передозировки запрещенными веществами. Проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Правоохранительные органы попытаются найти родственников покойной. Но очевидно, женщина не поддерживала тесного контакта с близкими, поскольку о ее пропаже никто не забеспокоился.

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