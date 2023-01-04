Тысячи посетителей выстраиваются в гигантские очереди в музеи Москвы. Почему и как их обойти

Очередь в Исторический музей

Вдоль Третьяковской галереи на половину Лаврушинского переулка 4 января выстроился народ. Хотят попасть в знаменитый музей. Но секьюрити у входной калитки пропускает гостей небольшими партиями. По рации согласует действия с коллегами на выходе: очевидно, подсчитывают, сколько посетителей вышли и сколько можно запустить. А иначе в музее будет не протолкнуться.

Новость, конечно, удивительная (приятно удивительная — не по кабакам и магазинам народ пошел, а в музей!), но только для тех, кто раньше никогда не проходил мимо Третьяковки по каким-нибудь затяжным праздникам. А уж летом очередь в Лаврушинском переулке рассасывается только после захода солнца. Причина очередей: туристы.

Однако есть верный способ увидеть без очередей и «Всадницу» Брюллова, и «Апофеоз войны» Верещагина. Нужно просто купить билет на сайте музея. Их продают на конкретные временные интервалы на каждый получасовой отрезок. Причем некоторые стоящие в очереди так и делают, но не знают, что не нужно стоять. Сразу идти на вход и говорить охране, что уже есть билет — пропустят без проблем. К сожалению, об этом почему-то нигде не оповещают, хотя проблеме не один год.

Зато есть не совсем честный способ пройти в музей без очереди. Зайти со входа со стороны храма Николая Чудотворца в Толмачах, прикинувшись прихожаниным, а затем по внутренним коридорам прошмыгнуть в музейную часть.

Прошлой осенью, когда в Третьяковке подводили итоги за восемь месяцев работы (январь — август), то называли цифры 1,334 млн посетителей. Для сравнения в 2021-м за тот же период было 960 тысяч гостей. А к концу 2022-го Третьяковка ожидала суммарно 1,9 млн визитеров — это больше, чем за доковидный 2019-й. Правда, пока итоги не подводили, так что состоялся ли рекод — неизвестно.

К слову, вереницы посетителей в новогодние каникулы выстраиваются также у Исторического музея на Красной площади. Аншлаг и у «Москвариума» на ВДНХ. А вот в Новую Третьяковку на Крымском валу попасть можно свободно.

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