В майках и шортах ходить не будем: синоптики дали прогноз погоды в Москве на май 2023

Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Москве в мае Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я не думаю, что в мае в Москве мы будем в майках и в шортах ходить, температура будет умеренной, - поделился долгосрочными прогнозами в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - В целом май будет благополучный, но начало месяца очень умеренное. Близкое к норме – не холодное, но и не жаркое. А во второй половине мая уже, что называется, запахнет летом, температурный режим даже будет превышать положенные многолетние значения.

Если говорить более конкретно: по климатическим нормам, среднесуточная температура в первой половине мая в Москве +10…+13 градусов. Это сумма дневной и ночной температуры, днём же обычно бывает +14…+16. Во второй половине финального месяца весны среднесуточная норма +13…+15 градусов, дневная температура в районе +17…+19.

Если верить прогнозам «Фобоса», на Первомай, День Победы и вплоть до середины мая именно на эти цифры и стоит рассчитывать. А вот после 15 мая есть шанс на 20-градусное тепло!