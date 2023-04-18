Певица Ирина Дубцова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Ирина Дубцова пришла в центр на улице Яблочкова, чтобы подержать новобранцев, решивших отправиться в зону спецоперации. Фото: Даниил ОПАРИН

Певица Ирина Дубцова во вторник, 18 апреля, побывала в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Артистка пришла в центр на улице Яблочкова, чтобы подержать новобранцев, отправляющихся в зону спецоперации. Ирина считает москвичей, решивших вступить в ряды Вооруженных сил, настоящими мужчинами и защитниками Родины.

Певица познакомилась с работой пункта и отметила, насколько быстро и четко организованы в нем все процессы. В здании действует электронная очередь, так что посетителям не приходится ждать в очередях.

«Я здесь в первую очередь как женщинам, которая пришла с поддержкой, как мать и как гражданка нашей великой страны. Во-первых, я хочу отметить как прекрасно все организовано для настоящих мужчин, которые пришли служить по контракту. Это касается того, что все автоматизировано, не нужно никуда бежать, разрываться», - рассказала Ирина Дубцова.

Певица пообщалась с посетителями центра, пожелав им вернуться домой с победой. После подписания контракта все новобранцы проходят специальную профессиональную подготовку на полигонах Московской области, а затем отправляются в зону СВО.

«Я обняла и пожала руку каждому, кого встречала на своем пути. И я сказала им, что мы гордимся, мы верим в победу, в силу духа, в мужества и конечно же самое главное – вернуться живыми, здоровыми и с победой», - поделилась звезда шоу-бизнеса.

Певица отметила хорошо организованную работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С будущими новобранцами работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету.

Поступить на военную службу могут люди от 18 до 60 лет. При этом место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: на улицу Яблочкова приходят и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане.

В пункте работают врачи и профессиональные инструкторы. Медицинская комиссия проверят состояние здоровья потенциального кандидата без углубленного обследования. Все необходимые сведения, например, возможные противопоказания к службе, врачи могут узнать из электронной медицинской карты кандидата.

Кроме медкомиссии новобранцы проходят профессиональное собеседование. Его проводят специально подготовленные инструкторы. По итогам собеседования определяется военная специальность контрактника. При этом, у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Предварительную информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.