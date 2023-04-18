«У нас масштабная программа»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил одну из пяти новых котельных, которые запустит в Серпухове

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1,2 тысяча километров сетей. Около 100 котельных. Более 40 очистных сооружений. Это - запланированные объемы обновления системы ЖКХ Московской области на ближайшие пять лет. Масштабная программа уже стартовала. В развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства из областного и федерального бюджетов, в также инвестиционных программ до 2028 года выделят почти 320 миллиардов рублей. По оценкам специалистов, после обновления системы ЖКХ за пятилетку позитивные изменения почувствует треть населения Подмосковья - 3,2 миллиона человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как работает одна из новых котельных в Серпухове. (В ближайшее время заработают еще четыре).

Котельная на Подольской улице была запущена еще 30 лет назад и за это время, конечно, прилично морально устарела. Сегодня она обслуживает пять многоквартирных домов на 2 тысячи жителей и окружающие их социальные объекты.

- У нас масштабная программа с «Газпромом» - большое спасибо Алексею Борисовичу Миллеру персонально - 12 концессий мы совместно реализуем, меняем безнадежно старые сети и котельные, - рассказал Андрей Воробьёв.

Концессия - это форма сотрудничества бизнеса и государства, когда бизнес берет на себя модернизацию объектов ЖКХ, обеспечивая их современным оборудованием. По этой системе в Подмосковье сейчас обновляются десятки важных объектов.

- Наша задача - также как капитальный ремонт школ по президентской программе произвести за короткий период, так и осуществить модернизацию котельных и сетей, - отметит губернатор.

Гендиректор ООО «Газпром Теплоэнерго МО» Вячеслав Васин сообщил, что в рамках концессионных соглашений с Подмосковьем компания построила в Серпухове 14 новых котельных. Еще на 11 объектах полностью поменяла все оборудование.

При этом до конца мая в городском округе заработает еще 4 новые котельные - в поселках Пограничный и Пролетарский, деревне Большое Грызлово, а также на улице Весенняя в самом Серпухове.

После осмотра новой котельной Андрей Воробьёв пообщался с местными жителями. Люди рассказали губернатору о текущих проблемах. Серпуховчане попросили переложить асфальтовое покрытие на площади Ленина. Это исторический центр города, через который - увы - часто едет транзитный транспорт. В том числе грузовики, которые разбивают асфальт буквально за несколько лет. Кроме того, горожане попросили Андрея Воробьёва помочь с выводом большегрузных машин с центральных улиц. В последние годы Серпухов получил серьезное развитие как один из подмосковных туристических центров (древние монастыри, храмы, уникальный музей художественного искусства и живописный берег реки Ока, в конце концов). А из-за фур в центр города постоянно (особенно летом) застревает в пробках.

Андрей Воробьёв пообещал, что оба вопроса будут проработаны отвечающими за эти направления ведомствами.