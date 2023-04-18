Серпуховский лифтостроительный завод будет производить до 12 тысяч лифтов в год: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу запущенного снова производства

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области проверил работу Серпуховского лифтостроительного завода. Это одно из крупнейших предприятий городского округа. Уникальное производство. В 2016 году завод оказался банкротом и был закрыт. Однако благодаря инвесторам СЛЗ заработал вновь.

- В середине прошлого года на Серпуховский завод пришли инвесторы, которые выкупили мощности и начали возрождать производство, вложили немало сил и средств, - рассказал Андрей Воробьёв. - Сейчас здесь работает 150 человек - почти все серпуховчане, половина из них - уже работали на заводе до банкротства и теперь снова вернулись.

Губернатор осмотрел обновленные цеха, пообщался с сотрудниками. К слову, с декабря на предприятии произвели уже 450 лифтов и обороты постепенно растут. В течение текущего года Серпуховский лифтостроительный завод планирует отгрузит около 1 тысячи лифтов в Мариуполь - напомним, восстанавливать этот донецкий город помогает Московская область.

- У компании есть амбициозные планы - к 2025 году выйти на мощность производства в 12 тысяч лифтов в год, принять на работу еще 450 человек. И мы постараемся их в этом поддержать, - отметил губернатор.

Конечно, новые специалисты появятся не из ниоткуда. Будущих инженеров и мастеров уже начал готовить местных колледж.

- У нас есть программа партнерства с Серпуховским колледжем, - сообщил губернатору директор Серпуховского лифтостроительного завода Романов. - Мы им помогаем с оборудованием и привлекаем молодых специалистов на практику. А в дальнейшем планируем вводить их в наш коллектив.

Андрей Воробьёв напомнил, что в Московской области действует одна из самых масштабных среди регионов России программ по капитальному ремонту лифтов и их замене на новые:

- У нас практически не осталось лифтов старше 25 лет, сейчас мы занялись лифтами старше 20 лет - в ближайшие три года заменим больше 1 тысячи единиц.