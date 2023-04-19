В Балашихе после суицида матери исчезла 3-летняя девочка: следователи ломают головы над загадочной трагедией

В подмосковной Балашихе продолжают вторые сутки искать 3-летнюю девочку. Марина (имя изменено) пропала из квартиры после самоубийства матери. Тело женщины нашли под окнами съемной квартиры, а вот малышка бесследно исчезла.

- Девочку мама воспитывала одна. Несколько недель назад он переехали в Подмосковье из Луганска, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Как сообщили полицейским родные совершившей суицид 38-летней женщины, Светлана (имя также изменено) на протяжении долгого времени страдал от депрессии.

- После того, как тело было найдено, соседи сообщили, что вместе с женщиной жила еще и маленькая девочка, - продолжает источник. - Посмотрели записи с камер видеонаблюдения - за день до трагедии мама с дочкой вошли в подъезд. Больше девочка оттуда не выходила.

Сотрудники полиции обошли все квартиры дома. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обследовали всю прилегающую территорию, показывая фото пропавшей малышки прохожим. Вечерние и ночные поиски пока никакого результата не дали.

- С участием криминалистов проведен осмотр квартиры, прилегающей территории к дому, канализационные коллекторы, побережья реки Пехорка, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - Допрошены соседи и родственники. Выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, сопряженное с похищением человека».

- На данный момент это больше технический момент, факта убийства нет, но уголовное дело по этой статье автоматически возбуждается после исчезновения ребенка при подобных обстоятельствах, - объяснил источник. - Есть важная деталь: в квартире не обнаружили никаких вещей девочки.

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