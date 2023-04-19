В 2025 году новые корпуса Бауманского университета соединит велопешеходный мост

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Фото: Виктория Варнакова

В столице продолжается создание кластера МГТУ имени Н. Э. Баумана. Напомним, его учебные и административные корпуса находятся в центре Москвы на набережной реки Яузы. Рядом с ними сейчас строится новый кампус. Здесь появится около 170 тысяч квадратных метров дополнительных площадей и 14 новых корпусов. В конце прошлого года мэр Москвы Собянин открыл первые два корпуса кластера МГТУ имени Баумана - биомедицинский центр и центр транспортного инжиниринга.

«Сейчас на всех площадках развернуты активные работы, - рассказал журналистам сегодня, 19 апреля, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сердцем проекта развития территории МГТУ имени Баумана станут Центральный кластер и «Квантум парк» общей площадью 65 тысяч квадратных метров».

По его словам, в каждом из этих зданий ведётся устройство монолитных конструкций. Ориентировочно объекты будут готовы в первой половине 2024 года.

Параллельно в будущем кластере строится и новый велопешеходный мост длиной около 300 метров. Его планируют открыть в 2025 году. Центральным элементом конструкции и главным украшением моста станет смотровая площадка-амфитеатр над водой. На спусках к набережным разместят пандусы, два лифта и лестничные сходы.

«На Рубцовской набережной мост выйдет к учебно-лабораторному корпусу университета, с противоположной стороны на Госпитальной набережной – к строящемуся зданию вузовского общежития», - уточнил Загрутдинов.

Мост свяжет пешеходные маршруты и дополнительно соединит между собой два района - Басманный и Лефортово. Кстати, в центре столицы в 2024 году построят еще одну переправу - пешеходный мост через водоотводный канал Москвы-реки. Длина сооружения - 58 метров. С его появлением пешеходам станет удобнее гулять по маршрутам, проходящим по Крымской и Якиманской набережным. Кроме того, проще будет добираться до западной стрелки острова между Водоотводным каналом и Москвой-рекой. Мост войдет в единый туристический маршрут от Воробьевых гор к Балчугу и «ГЭС-2».