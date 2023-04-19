Новые станции метро в Москве в 2023 году: «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех» готовят к техпуску осенью, «Аэропорт Внуково» соединяют с терминалом

Проект станции московского метро «Яхромская». Фото: mos.ru

До конца этого года в московском метро откроют ещё шесть станций. Это «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» - на Люблинско-Дмитровский линии, «Потапово» - на Сокольнической, «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» - на Солнцевской. Параллельно строятся и проектируются еще несколько станций и линий. В столичном Стройкомплексе рассказали, что сейчас происходит на этих и перспективных маршрутах подземки.

Люблинско-Дмитровская линия

На салатовой ветке на «Яхромской», «Лианозово» и «Физтехе» специалисты сейчас заняты отделкой, а также монтажом инженерных коммуникаций.

Проект станции московского метро «Яхромская». Фото: mos.ru

«До конца года на этом участке завершатся все строительные работы, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Уже в мае приступим к оснащению станций необходимыми системами жизнеобеспечения и подготовке к техническому пуску осенью этого года».

Проект станции московского метро «Яхромская». Фото: mos.ru

По его словам, на маршруте длиной 5,8 километра продолжается укладка путевого бетона и сооружение верхнего строения пути. В южном вестибюле строящейся станции «Лианозово» поставили три из шести эскалаторов длиной 26 метров каждый. На «Физтехе» основные конструкции платформы готовы уже наполовину. А «Яхромскую» украшают панелями из белого мрамора.

В чем польза: после продления Люблинско-Дмитровской линии ускорятся поездки по городу для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселок Северный. В пути они смогут сэкономить до 20 минут. Кроме того, разгрузятся соседние с новым участком магистрали, прежде всего, Дмитровское шоссе, а также северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

Проект станции московского метро «Лианозово». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Лианозово». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Лианозово». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Физтех». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Физтех». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Физтех». Фото: mos.ru

Сокольническая линия

Станция «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией в столичном метро. Для этого на ней монтируют дополнительную вентиляционную технику, с помощью которой увеличат подачу теплого воздуха. В вестибюлях также усилят утепление. На путевых стенах поставят двойные стеклопакеты. Платформу украсит скульптура-колонна, созданная известным мастером Даши Намдаковым.

Проект станции московского метро «Потапово». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Потапово». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Потапово». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Потапово». Фото: mos.ru

На станции продолжается сооружение основных монолитных конструкций, а также верхнего строения пути. Параллельно проводится монтаж инженерной «начинки».

В чем польза: удобнее станет жителям Новомосковского округа столицы и района Южное Бутово. Кроме того, станцией будут пользоваться и горожане из новых кварталов Коммунарки.

Солнцевская линия

На дополнительном отрезке длиной 4,9 километра уже практически готовы основные конструкции станции «Аэропорт Внуково». Строители проводят переустройство инженерных коммуникаций и отделку. При этом продолжается сооружение связки вестибюля с подземным переходом, ведущим в аэропорт. А на «Пыхтино» крышу над платформой превратят в место отдыха со смотровой площадкой. Вокруг пяти вентиляционных киосков высадят газон и клумбы, поставят скамейки. Отсюда можно будет любоваться красивыми видами на долину соседней реки Ликова. С крыши станции метро проложат лестничные спуски, которые приведут к прогулочной зоне около реки.

Проект станции московского метро «Аэропорт Внуково». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Аэропорт Внуково». Фото: mos.ru

В чем польза: ускорятся поездки по городу для 350 тысяч жителей и работников в районе Внуково и поселений Внуковское, Марушкинское, Филимонковское. Для тех, чьи дома находятся рядом с новыми станциями, экономия времени на ежедневных маршрутах составит 20 - 40 минут. А пассажиры аэропорта смогут добираться сюда из города и обратно быстрее примерно в полтора раза.

Проект станции московского метро «Пыхтино». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Пыхтино». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Пыхтино». Фото: mos.ru

ЧТО ЕЩЁ

- На Кольцевой линии в этом году начнут прокладывать дополнительные обходные тоннели для строительства новой станции - «Суворовская». Ее планируют возвести за пять лет. Чтобы не останавливать движение поездов по кольцу, как раз и нужны два «лишних» тоннеля. По ним временно пустят пассажирские составы. Напомним, станция появится между «Новослободской» и «Проспектом Мира». С нее можно будет пересесть на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Проект станции московского метро «Суворовская». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Суворовская». Фото: mos.ru

Проект станции московского метро «Суворовская». Фото: mos.ru

- На Троицкой линии уже готовы основные конструкции подземного вестибюля станции «Улица Генерала Тюленева». Здесь начали внутреннюю отделку и монтаж коммуникаций. Станция находится на первом 25-километровом участке ветки, который пройдёт от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Его планируют запустить уже в 2024 году.

- Между станциями «Авиамоторная» Большой кольцевой и Калининской линий метро завершают гидроизоляцию подземного перехода. Маршрут длиной 110 метров станет пересадочным для пассажиров. Из распределительного зала станции БКЛ они смогут попасть в подземный переход на желтую линию, спустившись на эскалаторе. Переход планируют доделать до конца этого года. Параллельно строится второй вестибюль «Авиамоторной» БКЛ для входа пассажиров со стороны улиц Авиамоторная и Красноказарменная. Пока они «спрятаны» от станции метро за путями Казанского направления МЖД.

Фото: mos.ru

- Для будущей Бирюлевской линии полностью утверждён проект. Длина трассы - 22 километра. На ней разместятся электродепо и 10 станций - «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлёво». Открытие маршрута ориентировочно планируется к 2027 году.