Актер Александр Головин пообщался с добровольцами на пункте отбора на контрактную службу

Александр Головин поддержал москвичей, решивших отправиться в зону спецоперации. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер театра и кино Александр Головин в среду, 19 апреля побывал в столичном пункте отбора на контрактную службу. Звезда сериала «Кадетство» пришел на улицу Яблочкова, чтобы поддержать москвичей, решивших отправиться в зону спецоперации. Артист пообщался с добровольцами и познакомился с сотрудниками центра, устроившими ему экскурсию по зданию. Как отметил Александр, в пункте все организовано предельно четко и комфортно для посетителей. Кандидаты проходят все кабинеты быстро, без очередей.

«Я первый раз вижу такое успешное прохождение, быстрое. Очень хорошо, что все в одном месте. Я думаю, что это нужно не только в Москве делать, но и в других городах, потому что это очень удобно», - рассказал Головин.

По словам актера, новобранцы, с которыми он разговаривал в пункте отбора, нацелены на добросовестную службу и защиту родины.

«Очень приятно, что разный возраст: и взрослые, и молодые. Желаю им только успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми. Настоящие мужчины, защитники родины», - подчеркнул артист.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С будущими новобранцами работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту обслуживает посетителей в режиме одного окна. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Поступить на военную службу могут люди от 18 до 60 лет. При этом место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: подписать контракт могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Иностранцы после вступления в ряды Вооруженных сил РФ могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц.

Предварительную информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.