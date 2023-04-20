Банда красоток из Москвы "разводила" парней на первом свидании: обманутые мужчины добровольно тратили сотни тысяч

Мошенники использовали фото красивых девушек, даже если они не были замешаны в афере.

КРАСОТА - СТРАШНАЯ СИЛА

- Мне тогда было 26 лет. Познакомился с девушкой в «Телеграм». 23 года, красавица, с ней было, о чем поговорить. Договорились о встрече возле Театра Российской Армии, пошли гулять, зашли в какую-то кафешку. Заказали чизкейк, вино. Потом еды какой-то, она постоянно меня отвлекала, мы взяли еще вина. Как только приносили заказ, нужно было сразу расплачиваться. Я видел цифры мельком: 14, еще 14, 28. А потом дома посчитал, что свидание мне обошлось в 174 800 рублей, - Николай работает на складе, львиную долю счета в заведении оплатил кредиткой.

Женщинам с тех пор он не склонен доверять. Его братья по несчастью - другие жертвы, которые обратились в полицию, материально пострадали меньше: сумма ущерба у них варьируется от семи до 64 000 рублей.

Не пощадила обманчивая любовь даже инвалида по слуху Артема: заплатив 87 700 рублей за один вечер в ресторане, он не сразу понял, что его развели и даже пытался узнать куда пропала очаровательная девушка по имени Кристина, которая с ним ужинала.

- Артем пришел ко мне осенью 2021 года. Приезжий, работает в библиотеке. Помощи просит: девушка, мол, обиделась, перестала общаться. Помогите объясниться с ней, - вспоминает адвокат Нина Романович. По ее словам, она много лет работает с обществом глухих, так что подобная просьба ее не удивила. Если бы не последующий рассказ клиента. – Расспросила его – где познакомились, что за девушка, о чем говорили, что делали. И вдруг понимаю: да она ж его на деньги развела! Поэтому и не отвечает!

Артем со своим адвокатом Ниной Романович. Фото: Александра БУДАЕВА

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Не сразу, но уголовное дело все же возбудили. По словам Нины Романович, следователь настолько профессионально взялся за дело, что скоро вывел на чистую воду... Нет, даже не красотку-аферистку, а целую ОПГ, которая работала на Москву и Санкт-Петербург сразу.

Предположительно у истоков группы стояли трое: два брата – Владислав и Денис Вишневские, а также друг их Петр Шалин. Предположительно – потому что эту троицу задержать не удалось, а то что на них валят вину все остальные – сами понимаете, не редкость и ничью виновность не доказывает.

Как бы то ни было, схема была следующая: «переписчики» регистрировались от имени девушек на множестве сайтов знакомств и подыскивали жертв – простых работяг, открытых, доверчивых, которые искали себе девушку. В переписке изображали глупенькую богачку (любимый сценарий – дочка депутата). Стоило «рыбке клюнуть» и предложить встречу, как все данные о мужчине и переписку передавали «менеджеру по переписчикам», тот связывался с «менеджером по девочкам», который отправлял на встречу подходящую красотку.

Бывали и курьезные случаи: так, по словам Николая, переписывался он с девушкой славянской внешности, а на свидание к нему приехала… восточная красавица. Правда, представилась так же – София.

- Но она тоже симпатичная была, я подумал: мало ли, может, с фотошопом переборщила или стеснялась реальные фото показать. Не уходить же - девушка ведь приехала уже, - признался молодой человек «Комсомолке».

Эта красотка, возможно, даже не знала, что ее фото размещено на сайте знакомств.

Девочка приезжала на крутом автомобиле с мигалкой и личным водителем. BMW-5 и BMW-7 арендовали один на день (мигалку ставили прямо перед тем, как подъехать к «клиенту»), так что порой из-за накладок по времени на машины образовывалась очередь, и девушкам приходилось срочно изобретать объяснения своим опозданиям – некоторые задерживались на час.

Далее они под разными предлогами привозили кавалера в кафе, где после фразы «Платим пополам или ты меня угостишь, в отличие от моего бывшего?» редкий мужчина отказывался оплатить счет полностью. Каждое слово красотки было заранее продумано и отрепетировано, поэтому свидание проходило, как по нотам.

Переписка адвоката с Артемом, которого мошенники "развели" на круглую сумму.

Девушка должна была заказать заранее оговоренные с руководством блюда и напитки, ведь в заведении никакой кухни на самом деле не было: дешевое шампанское покупали в ближайшем супермаркете, а деликатесы заказывали через доставку (при этом шампанское продавали по 7000 рублей за бокал, лангустины - по 3500, оливье с икрой осетра - за 2500, тирамису – за 1200).

Чем больше счет, тем крупнее навар у каждого, кто был задействован в схеме. Да, мужчина мог отказаться платить и просто уйти – его бы никто не посмел задержать, но такого практически не случалось. Если он тратил в кафе меньше 10 000 рублей, его спутница получала с этого 5%, от 10 000 до 20 000 – 10%, от 20 000 и больше – 15%. Некоторые девушки могли в месяц получать от 70 до 200 000 рублей.

Так выглядело одно из кафе изнутри.

«Переписчикам» платили от 300 до 700 рублей за каждое состоявшееся свидание, водителю – 500 рублей в час, менеджерам – от 5 до 15% в зависимости от конечного счета в кафе.

«ЖАЛКО ЧТО ЛИ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ДЕВУШКУ?»

В материалах дела фигурируют десятки имен – и это только за 2021 и 2022 год, а как долго работала ОПГ, история умалчивает. Под суд пошли только восемь человек: четыре девочки-обольстительницы (Юлия Полчанова, Арина Харьковская, Альбина Абульхайрова и Алиса Сулаева) и четыре молодых человека: Евгений Быков работал водителем, Рафаэль Махиянов – менеджером в кафе и «менеджером по девочкам», а Антон Буцин и Максим Кумма в прошли путь от «переписчиков» к «менеджерам по переписчикам» и до «менеджеров по девочкам». Признают ли они вину в суде, пока остается не ясным, но обстановка там довольно странная.

- Схема же стара, как мир. Под суд простые исполнители пошли. А потерпевшие – ну даже стыдно за них. Жалко что ли заплатить за красивых девушек? А они еще возмещение морального вреда запросили, представьте себе! Тьфу, стыдоба! – негодует один из адвокатов подсудимых. Но просит не считать этот официальным комментарием.

- Вы показания давать будете? Так, эта нет, а ты? Берите пример с этой – статья 51-я Конституции – и все тут! – поучает другой защитник девушек в коридоре зала суда. Они на свободе, в то время, как парни – в СИЗО.

Подсудимые парни. Фото: Александра БУДАЕВА

- Да ты ж несовершеннолетняя тогда была, не волнуйся ты так, все нормально будет! Мы и журналистов сейчас выгоним по той же причине, - успокаивает третий адвокат перед заседанием.

Не вышло. Сейчас всем подсудимым 18 уже есть, а потому оснований закрыть процесс от СМИ – нет, суд с этим согласился. Тем не менее, повод отложить заседание, на котором подсудимые должны были давать показания, нашелся: в дело вступил новый адвокат, который еще не успел ознакомиться со всеми материалами, а потому полноценно защищать своего клиента он не может. Победоносно натянув на лица маски перед выходом из зала суда (вдруг за дверями их ждут вспышки камер), девушки потянулись на выход, отказавшись от каких-либо комментариев. Впрочем, впереди их ждет самое неприятное: допрос в суде, прения сторон, где гособвинитель огласит сроки, которые им возможно назначить, и… собственно приговор.

Один из подсудимых. Фото: Александра БУДАЕВА

Тем временем, псевдокафе «Краб» на ул.Октябрьской, 9/1, куда чаще всего приводили жертв (разумеется, оно было не одно), исчезло, на этом месте сейчас работает цветочный магазин.

Теперь на месте кафе "Краб" продают цветы. Фото: Александра БУДАЕВА

В помещении магазина цветов. Фото: Александра БУДАЕВА

- Да все знали, что в этом кафе творилось, и вздохнули свободно, как только оно закрылось, - признается продавщица цветочного.

Однако на самом деле, «выдыхать» пока рановато. Как стало известно корреспонденту «КП», часть сотрудников этой преступной группировки в свое время переметнулась к конкурентам, которые платили больше. А значит, в столице может работать еще как минимум одна группировка, которая делает деньги на простом человеческом желании найти свою любовь. Так что будьте бдительны.